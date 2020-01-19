В 10 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» чудак Ларри Дэвид продолжает свое запоздалое знакомство с социальными нормами. В этом сезоне герой ввязывается в крупный конфликт с владельцем ближайшей кофейни под названием «Мокко Джо». В отместку он пытается открыть в городе собственную сеть быстрого питания. Но выясняется, что его конкурент – настоящий мафиози от мира фастфуда, и он не собирается сдавать позиции. Ситуацию усугубляет бывшая помощница Ларри, которая подает на него в суд за сексуальное домогательство. Любые попытки героя доказать свою невиновность делают только хуже.