Curb Your Enthusiasm season 10 watch online

Curb Your Enthusiasm season 10 poster
Kinoafisha TV Shows Curb Your Enthusiasm Seasons Season 10

Curb Your Enthusiasm 18+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 19 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Curb Your Enthusiasm" season 10 description

В 10 сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» чудак Ларри Дэвид продолжает свое запоздалое знакомство с социальными нормами. В этом сезоне герой ввязывается в крупный конфликт с владельцем ближайшей кофейни под названием «Мокко Джо». В отместку он пытается открыть в городе собственную сеть быстрого питания. Но выясняется, что его конкурент – настоящий мафиози от мира фастфуда, и он не собирается сдавать позиции. Ситуацию усугубляет бывшая помощница Ларри, которая подает на него в суд за сексуальное домогательство. Любые попытки героя доказать свою невиновность делают только хуже.

Series rating

8.6
Rate 20 votes
"Curb Your Enthusiasm" season 10 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Happy New Year
Season 10 Episode 1
19 January 2020
Side Sitting
Season 10 Episode 2
26 January 2020
Artificial Fruit
Season 10 Episode 3
2 February 2020
You're Not Going to Get Me to Say Anything Bad About Mickey
Season 10 Episode 4
9 February 2020
Insufficient Praise
Season 10 Episode 5
16 February 2020
The Surprise Party
Season 10 Episode 6
23 February 2020
The Ugly Section
Season 10 Episode 7
1 March 2020
Elizabeth, Margaret and Larry
Season 10 Episode 8
8 March 2020
Beep Panic
Season 10 Episode 9
15 March 2020
The Spite Store
Season 10 Episode 10
22 March 2020
TV series release schedule
