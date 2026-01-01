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Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Sci-Fi 2019

Rating of films in the Sci-Fi genre of 2019

Avengers: Endgame 8.5
1 Avengers: Endgame
Action, Sci-Fi 2019, USA
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Spider-Man: Far from Home 7.9
2 Spider-Man: Far from Home
Sci-Fi, Action 2019, USA
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The Lion King 7.6
3 The Lion King
Sci-Fi, Family 2019, USA
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Shazam! 7.5
4 Shazam!
Sci-Fi, Fantasy, Action 2019, USA
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Pigeon: Impossible 7.5
5 Pigeon: Impossible
Animation, Sci-Fi, Family 2019, USA
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COMA 7.0
6 COMA
Sci-Fi, Action, Adventure 2019, Russia
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X-Men: Dark Phoenix 6.6
7 X-Men: Dark Phoenix
Sci-Fi, Action, Adventure 2019, USA
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Untitled Godzilla Sequel 6.6
8 Untitled Godzilla Sequel
Sci-Fi, Action, Adventure 2019, USA
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Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker 6.6
9 Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker
Sci-Fi, Action 2019, USA
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Terminator: Dark Fate 6.5
10 Terminator: Dark Fate
Sci-Fi, Action 2019, USA
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Synchronic 6.5
11 Synchronic
Horror, Sci-Fi 2019, USA
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kamal mohamed sallam 6.5
12 kamal mohamed sallam
Action, Drama, Sci-Fi 2019, USA
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Hellboy 6.4
13 Hellboy
Sci-Fi, Fantasy, Action 2019, USA
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Robo 6.4
14 Robo
Sci-Fi, Family 2019, Russia
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Men in Black: International 6.2
15 Men in Black: International
Sci-Fi, Adventure 2019, USA
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The Room 6.2
16 The Room
Sci-Fi 2019, France / Luxembourg / Belgium
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The Blackout 6.0
17 The Blackout
Sci-Fi, Thriller 2019, Russia
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