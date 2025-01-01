Menu
Awards
Steven Bochco
About
Awards
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Writing Achievement in Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Writing Achievement in Drama
Nominee
BAFTA Awards 1997
Academy Fellowship
Winner
