Kinoafisha Persons Steven Bochco Awards

Steven Bochco
Awards and nominations of Steven Bochco
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983 Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1973 Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Writing Achievement in Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972 Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Writing Achievement in Drama
Nominee
BAFTA Awards 1997 BAFTA Awards 1997
Academy Fellowship
Winner
