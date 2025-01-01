Menu
Awards
Awards and nominations of David E. Kelley
David E. Kelley
Awards
Awards and nominations of David E. Kelley
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1999
Best International (Programme or Series)
Nominee
