Louis C.K.
Awards and nominations of Louis C.K.
Louis C.K.
Awards
Awards and nominations of Louis C.K.
Golden Globes, USA 2015
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2013
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Picture Editing for Short-Form Segments and Variety Specials
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Picture Editing for Short-Form Segments and Variety Specials
Nominee
Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
