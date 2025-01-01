Menu
Kinoafisha Persons Louis C.K. Awards

Awards and nominations of Louis C.K.

Louis C.K.
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2013 Golden Globes, USA 2013
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Short-Form Segments and Variety Specials
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Short-Form Segments and Variety Specials
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Special Class Programs
Nominee
 Outstanding Special Class Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Special
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014 Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Screen Actors Guild Awards 2016 Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
 Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2015 Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013 Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
