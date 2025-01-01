Menu
Michael Winterbottom Awards

Awards and nominations of Michael Winterbottom

Michael Winterbottom
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
François Chalais Award
Winner
Cannes Film Festival 2002 Cannes Film Festival 2002
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1999 Cannes Film Festival 1999
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1997 Cannes Film Festival 1997
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2004 BAFTA Awards 2004
Best Film Not in the English Language
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best Situation Comedy
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2000 BAFTA Awards 2000
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 1996 BAFTA Awards 1996
Single Drama
Nominee
 Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 1995 BAFTA Awards 1995
Best Drama Serial
Nominee
Venice Film Festival 2021 Venice Film Festival 2021
Premio per l'inclusione Edipo Re (Giornate degli Autori)
Winner
Venice Film Festival 2003 Venice Film Festival 2003
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1999 Venice Film Festival 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2008 Tallinn Black Nights Film Festival 2008
Best Director
Winner
Grand Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2006 Berlin International Film Festival 2006
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2003 Berlin International Film Festival 2003
Golden Berlin Bear
Winner
Competition
Winner
Peace Film Award
Winner
Berlin International Film Festival 2017 Berlin International Film Festival 2017
Generation 14plus - Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2010 Berlin International Film Festival 2010
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2001 Berlin International Film Festival 2001
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1998 Berlin International Film Festival 1998
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1995 Berlin International Film Festival 1995
Golden Berlin Bear
Nominee
