Alain Resnais
Awards
Alain Resnais
About
Filmography
Awards
Cannes Film Festival 2014
Golden Coach
Winner
Golden Coach
Winner
Cannes Film Festival 2009
Special Award
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1980
Grand Prize of the Jury
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1959
Competition
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2012
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1974
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1952
Special Award
Winner
Special Award
Winner
BAFTA Awards 1961
UN Award
Winner
Best Film from any Source
Nominee
UN Award
Nominee
Venice Film Festival 2006
Best Director
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1995
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1989
Best Film
Winner
Best Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1980
AGIS Award
Winner
Venice Film Festival 1963
UNICRIT Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1961
Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1948
CIDALC Award
Winner
Venice Film Festival 1984
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1983
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2014
Competition
Winner
Alfred Bauer Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Best Script
Nominee
Berlin International Film Festival 1998
Silver Berlin Bear
Winner
Silver Berlin Bear
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1994
Outstanding Single Achievement
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
