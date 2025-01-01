Menu
Awards
Awards and nominations of Stephen Daldry
Stephen Daldry
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Stephen Daldry
Academy Awards, USA 2009
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2003
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2001
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2000
Golden Camera
Nominee
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Golden Globes, USA 2009
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 2003
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2022
Single Drama
Winner
Single Drama
Winner
BAFTA Awards 2001
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
David Lean Award for Direction
Nominee
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Nominee
BAFTA Awards 2017
Best Director: Fiction
Nominee
BAFTA Awards 2015
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2009
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2003
David Lean Award for Direction
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 1999
Best British Short Film
Nominee
Best British Short Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2003
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Best Youth Film
Nominee
