Stephen Daldry Awards

Awards and nominations of Stephen Daldry

Stephen Daldry
Awards and nominations of Stephen Daldry
Academy Awards, USA 2009 Academy Awards, USA 2009
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2001 Academy Awards, USA 2001
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Golden Camera
Nominee
 C.I.C.A.E. Award
Nominee
Golden Globes, USA 2009 Golden Globes, USA 2009
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 2003 Golden Globes, USA 2003
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Single Drama
Winner
BAFTA Awards 2001 BAFTA Awards 2001
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
David Lean Award for Direction
Nominee
 Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Nominee
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Best Director: Fiction
Nominee
BAFTA Awards 2015 BAFTA Awards 2015
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2009 BAFTA Awards 2009
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
David Lean Award for Direction
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 1999 BAFTA Awards 1999
Best British Short Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2003 Berlin International Film Festival 2003
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014 Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Best Youth Film
Nominee
