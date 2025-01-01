Menu
Awards and nominations of Barry Levinson

Barry Levinson
Awards and nominations of Barry Levinson
Academy Awards, USA 1989 Academy Awards, USA 1989
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1992 Academy Awards, USA 1992
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
 Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 1991 Academy Awards, USA 1991
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1983 Academy Awards, USA 1983
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1980 Academy Awards, USA 1980
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1992 Golden Globes, USA 1992
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1991 Golden Globes, USA 1991
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 1989 Golden Globes, USA 1989
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Children's Program
Winner
Outstanding Children's Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Best Writing in Variety or Music
Winner
Best Writing in Variety or Music
Winner
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Television Movie
Nominee
 Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
 Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Television Movie
Nominee
 Outstanding Television Movie
Nominee
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Television Movie
Nominee
 Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Razzie Awards 1993 Razzie Awards 1993
Worst Director
Nominee
Berlin International Film Festival 1998 Berlin International Film Festival 1998
Special Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1989 Berlin International Film Festival 1989
Best Film
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Winner
Toronto International Film Festival 2012 Toronto International Film Festival 2012
Midnight Madness
Nominee
Berlin International Film Festival 1993 Berlin International Film Festival 1993
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1992 Berlin International Film Festival 1992
Golden Berlin Bear
Nominee
