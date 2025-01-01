Barry Levinson

Menu
Academy Awards, USA 1989
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1992
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 1991
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1983
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1980
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1992
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1991
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 1989
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Children's Program
Winner
Outstanding Children's Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1974
Best Writing in Variety or Music
Winner
Best Writing in Variety or Music
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Television Movie
Nominee
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Television Movie
Nominee
Outstanding Television Movie
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Television Movie
Nominee
Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Razzie Awards 1993
Worst Director
Nominee
Berlin International Film Festival 1998
Special Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1989
Best Film
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Winner
Toronto International Film Festival 2012
Midnight Madness
Nominee
Berlin International Film Festival 1993
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1992
Golden Berlin Bear
Nominee
