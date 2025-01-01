Menu
Neil Patrick Harris
Golden Globes, USA 2010
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2009
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1992
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1989
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Special Class Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Special Class Programs
Winner
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Special Class Programs
Winner
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Special Class Programs
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Special Class Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
