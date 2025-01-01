Menu
John Turturro
Awards
Awards and nominations of John Turturro
Cannes Film Festival 1992
Golden Camera
Winner
Cannes Film Festival 1991
Best Actor
Winner
Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2023
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2017
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1995
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
Venice Film Festival 2010
Best Film
Winner
Venice Film Festival 2005
Best Film
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2001
Best On-Screen Team
Nominee
Best On-Screen Team
Nominee
Sundance Film Festival 1992
Tribute to Independent Vision Award
Winner
Berlin International Film Festival 2007
Outstanding Artistic Contribution
Winner
Outstanding Artistic Contribution
Winner
Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2003
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Nominee
