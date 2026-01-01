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Poster of Dinner for Adele
7.5
Kinoafisha Films Dinner for Adele
7.5

Dinner for Adele

, 1978
Adéla jeste nevecerela
Czechoslovakia / Fantasy, Crime / 18+
Poster of Dinner for Adele
7.5

Cast

Michal Docolomanský
Countryman Larry Matejka
Rudolf Hrušínský
Commisar Ledvina
Milos Kopecký
Rupert von Kratzmar
Václav Lohniský
Kratzmar's chamberlain
Květa Fialová
Countess Thun
Ladislav Pešek
Professor Albín Bocek
Nada Konvalinková
Kvetuska
Martin Růžek
Chevalier Franz von Kaunitz
Olga Schoberová
Karin - countess companion
Zdeněk Dítě
Hotel manager
Director Oldrich Lipský
Writer Jiří Brdečka, Oldrich Lipský
Composer Lubos Fiser
Cast and Crew

Film details

Country Czechoslovakia
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1978
World premiere 1 August 1978
Release date
1 August 1978 Russia 18+
4 August 1978 Czechoslovakia
6 July 1979 Germany
Also known as
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Film rating

7.5
Rate 12 votes
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