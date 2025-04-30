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Poster of The Good Soldier Schweik
7.6
Kinoafisha Films The Good Soldier Schweik
7.6

The Good Soldier Schweik

, 1956
Dobry vojak Svejk
Czechoslovakia / Drama, Comedy / 18+
Poster of The Good Soldier Schweik
7.6

Cast

Rudolf Hrušínský
Josef Svejk
Eva Svobodová
Müllerová
Svatopluk Beneš
Nadporucík lukás
Frantisek Filipovský
Bretschneider, agent
Bozena Havlícková
Katy Wendlerová
Milos Kopecký
Katz, feldkurát
Josef Hlinomaz
Palivec
Felix Le Breux
Policejní rada
Libuse Bokrová
Baronka von botzenheimová
Bedrich Karen
Professor Heuer
Director Karel Steklý
Writer Jan Halek, Jaroslav Hasek, Karel Steklý
Composer Jan Seidel
Cast and Crew

Film details

Country Czechoslovakia
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1956
World premiere 23 August 1957
Release date
23 August 1957 Czechoslovakia
19 May 1958 USSR
Production Filmové studio Barrandov
Based on novel “The Good Soldier Švejk” (Jaroslav Hasek, 1921)
Also known as
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Film rating

7.6
Rate 13 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 30 April 2025

Quotes

[last lines]
Josef Svejk Herr Oberleutnant! I'm so awfully happy! There is nothing more beautiful than falling in battle for the Kaiser, and his family!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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