7.6Dobry vojak Svejk
The Good Soldier Schweik, 1956
Czechoslovakia / Drama, Comedy / 18+
Cast
Rudolf Hrušínský
Josef Svejk
Eva Svobodová
Müllerová
Svatopluk Beneš
Nadporucík lukás
Frantisek Filipovský
Bretschneider, agent
Bozena Havlícková
Katy Wendlerová
Milos Kopecký
Katz, feldkurát
Josef Hlinomaz
Palivec
Felix Le Breux
Policejní rada
Libuse Bokrová
Baronka von botzenheimová
Bedrich Karen
Professor Heuer
Director Karel Steklý
Writer Jan Halek, Jaroslav Hasek, Karel Steklý
Composer Jan Seidel
Film details
Country Czechoslovakia
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1956
World premiere 23 August 1957
Release date
|23 August 1957
|Czechoslovakia
|19 May 1958
|USSR
Production Filmové studio Barrandov
Based on novel “The Good Soldier Švejk” (Jaroslav Hasek, 1921)
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Updated 30 April 2025
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