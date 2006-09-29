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Poster of School for Scoundrels
6.3
Kinoafisha Films School for Scoundrels
6.3

School for Scoundrels

, 2006
School for Scoundrels
USA / Comedy / 18+
Poster of School for Scoundrels
6.3

Cast

Billy Bob Thornton
Billy Bob Thornton
Dr. P
Jon Heder
Jon Heder
Roger
Luis Guzmán
Luis Guzmán
David Cross
David Cross
Ian
Dan Fogler
Dan Fogler
Cody Arens
Omar Dorsey
Nikki J
Marcella Lowery
Paul Scheer
Paul Scheer
Sarah Silverman
Sarah Silverman
Becky
Matt Walsh
Matt Walsh
Walsh
Director Todd Phillips
Writer Scot Armstrong, Hal E. Chester, Todd Phillips
Composer Christophe Beck
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2006
Online premiere 23 February 2007
World premiere 29 September 2006
Release date
30 November 2006 Russia Вест
30 November 2006 Belarus
29 September 2006 Canada 18A
1 March 2007 Czechia
16 May 2007 France
2 August 2007 Germany
23 February 2007 Great Britain
30 November 2006 Kazakhstan
28 December 2006 Portugal
29 September 2006 USA
30 November 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $24,470,583
Production Dimension Films, Picked Last, Media Talent Group
Also known as
School for Scoundrels, Escuela Para Idiotas, Acemi Öğrenci Avcı Öğretmen, Balek-suli, Der Date Profi, Elumeeste kool, Escola de Idiotas, Escola para Totós, Escuela de idiotas, Escuela de pringaos, Escuela de tontos, L'académie des losers, L'école des dragueurs, Luuseriopisto, Neliešu skola, Nevykėlių mokykla, Nördskolan, School for Scoundrels - Luuseriopisto, Scuola per canaglie, Sholi gia apateones, Skola svádení, Škola za bitange, Škola za frajere, Sola za barabe, Szkoła dla drani, The Better Man, Trường Dạy Lưu Manh, Училище за гадняри, Школа негідників, Школа негодяев, 恋愛ルーキーズ, 無賴速成班

Film rating

6.3
Rate 10 votes
5.9 IMDb
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Best Comedies 
Updated 27 August 2024
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