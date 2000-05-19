Country
USA
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2000
Online premiere
7 August 2000
World premiere
19 May 2000
Release date
|2 November 2000
|Russia
|
|18+
|7 June 2000
|Australia
|
|
|26 October 2000
|Czechia
|
|15+
|18 October 2000
|France
|
|
|24 August 2000
|Germany
|
|
|13 October 2000
|Great Britain
|
|
|26 October 2000
|Hungary
|
|
|22 September 2000
|Italy
|
|
|2 November 2000
|Kazakhstan
|
|
|21 September 2000
|Netherlands
|
|
|13 October 2000
|Portugal
|
|
|28 October 2000
|South Korea
|
|18
|17 August 2000
|Spain
|
|
|29 September 2000
|Sweden
|
|11
|19 May 2000
|USA
|
|
|2 November 2000
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$16,000,000
Worldwide Gross
$119,754,278
Production
Dreamworks Pictures, The Montecito Picture Company
Also known as
Road Trip, Viaje censurado, Дорожное приключение, Caindo na Estrada, Con Đường Tình Dục, Cool túra, Geyik Muhabbeti, Heißer Trip nach Texas, Izlet, Kelyje, La virée, O escapada super, Ostra jazda, Put do zrelosti, Road Trip - Sem Regras, Road Trip (Viaje de pirados), Seks-retk, Yo'l sarguzashtlari, Yol macərası, Бруцоши у фрци, Голямото пътуване, Дорожня пригода, Жол шытырман оқиғасы, ロード・トリップ, 哈啦上路