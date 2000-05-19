Menu
Poster of Road Trip
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 6.5
2 posters
Road Trip

Road Trip

Road Trip 18+
Synopsis

Four college buddies embark on a road trip to retrieve an illicit tape mistakenly mailed to a female friend.
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2000
Online premiere 7 August 2000
World premiere 19 May 2000
Release date
2 November 2000 Russia 18+
7 June 2000 Australia
26 October 2000 Czechia 15+
18 October 2000 France
24 August 2000 Germany
13 October 2000 Great Britain
26 October 2000 Hungary
22 September 2000 Italy
2 November 2000 Kazakhstan
21 September 2000 Netherlands
13 October 2000 Portugal
28 October 2000 South Korea 18
17 August 2000 Spain
29 September 2000 Sweden 11
19 May 2000 USA
2 November 2000 Ukraine
MPAA R
Budget $16,000,000
Worldwide Gross $119,754,278
Production Dreamworks Pictures, The Montecito Picture Company
Also known as
Road Trip, Viaje censurado, Дорожное приключение, Caindo na Estrada, Con Đường Tình Dục, Cool túra, Geyik Muhabbeti, Heißer Trip nach Texas, Izlet, Kelyje, La virée, O escapada super, Ostra jazda, Put do zrelosti, Road Trip - Sem Regras, Road Trip (Viaje de pirados), Seks-retk, Yo'l sarguzashtlari, Yol macərası, Бруцоши у фрци, Голямото пътуване, Дорожня пригода, Жол шытырман оқиғасы, ロード・トリップ, 哈啦上路
Director
Todd Phillips
Todd Phillips
Cast
Breckin Meyer
Breckin Meyer
Seann William Scott
Seann William Scott
Amy Smart
Amy Smart
Paulo Costanzo
Paulo Costanzo
Tom Green
Tom Green
Cast and Crew
Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas
Quotes
Rubin It's supposed to be a challenge, that's why they call it a shortcut. If it was easy it would just be the way.
Stills
