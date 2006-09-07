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Poster of The Covenant
6.5
Kinoafisha Films The Covenant
6.5

The Covenant

, 2006
The Covenant
USA / Horror, Thriller / 18+
Poster of The Covenant
6.5

Synopsis

Four young men who belong to a New England supernatural legacy are forced to battle a fifth power long thought to have died out. Meanwhile, jealousy and suspicion threaten to tear them apart.

Cast

Steven Strait
Steven Strait
Caleb Danvers
Sebastian Stan
Sebastian Stan
Chase Collins
Chace Crawford
Chace Crawford
Tyler Simms
Taylor Kitsch
Taylor Kitsch
Pogue Parry
Matt Austin
Larry Day
Jessica Lucas
Jessica Lucas
Kate Tunney
Toby Hemingway
Reid Garwin
Laura Ramsey
Sarah Wenham
Kyle Schmid
Kyle Schmid
Aaron Abbot
Wendy Crewson
Wendy Crewson
Evelyn Danvers
Stephen McHattie
Stephen McHattie
James Danvers
Director Renny Harlin
Writer J.S. Cardone
Composer tomandandy
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2006
Online premiere 10 November 2006
World premiere 7 September 2006
Release date
7 September 2006 Russia Пирамида 16+
7 September 2006 Belarus
7 September 2006 Belgium 16
22 May 2007 Germany
8 December 2006 Great Britain
8 December 2006 Ireland 15
16 February 2007 Italy
7 September 2006 Kazakhstan
28 December 2006 Portugal
17 May 2007 South Korea 12
8 September 2006 USA
7 September 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $37,598,767
Production Screen Gems, Lakeshore Entertainment, Sandstorm Films
Also known as
The Covenant, Pacto infernal, O Pacto, The Covenan+, Сделка с дьяволом, A testvériség, Conjurația tăcerii, Covenant - vainotut ja vaaralliset, Der Pakt - The Covenant, La alianza del mal, Lãnh Địa Tối Cao, Le pacte, Le pacte du sang, Pakt milczenia, Pakten, Renny Harlin Covenant: The Demonic Descends, Şeytanla anlaşma, Síly temna, Sutartis su šėtonu, The covenan+: Pacto infernal, Zavet, Zavjet, Zavjet sutnje, Η αδελφότητα του σκότους, Завет ћутања, Заветът, Угода з дияволом, हैवानी शक्ति, レニー・ハーリン コベナント 幻魔降臨, 魔男生死鬥, 魔界契约, 魔鬼契约, I adelfotita tou skotous, میثاق, Zavet ćutanja, Seytanla anlasma

Film rating

6.5
Rate 33 votes
5.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2729 In the Horror genre  248 In the Thriller genre  550 In films of USA  1662 In films of 2006  57
Updated 5 September 2023
Listen to the
soundtrack The Covenant
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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