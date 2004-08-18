Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Exorcist: The Beginning
5.7
Kinoafisha Films Exorcist: The Beginning
5.7

Exorcist: The Beginning

, 2004
Exorcist: The Beginning
USA / Horror, Drama, Thriller / 18+
Poster of Exorcist: The Beginning
5.7

Cast

Stellan Skarsgard
Stellan Skarsgard
Father Merrin
Izabella Scorupco
Izabella Scorupco
Sarah
Remy Sweeney
Joseph
Julian Wadham
Julian Wadham
Major Granville
Ralph Brown
Ralph Brown
Sergeant Major
Ben Cross
Ben Cross
Semelier
David Bradley
David Bradley
Father Gionetti
Alan Ford
Jefferies
Antonie Kamerling
James D'Arcy
James D'Arcy
Father Francis
James D'Arcy
James D'Arcy
Father Francis
Andrew French
Chuma
Director Renny Harlin
Writer Alexi Hawley, William Wisher, Caleb Carr
Composer Trevor Rabin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2004
Online premiere 16 October 2004
World premiere 18 August 2004
Release date
7 April 2005 Russia Екатеринбург Арт
7 April 2005 Belarus
20 August 2004 Brazil
17 November 2004 France
18 November 2004 Germany
29 October 2004 Great Britain
25 November 2004 Hungary 18
7 April 2005 Kazakhstan
27 January 2005 Netherlands
21 October 2004 Portugal
3 December 2004 Romania
28 October 2004 Slovakia 15
29 October 2004 Spain
20 August 2004 USA
7 April 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $78,110,021
Production Morgan Creek Entertainment
Also known as
Exorcist: The Beginning, El exorcista: El comienzo, Exorcista: el comienzo, Exorcisten: Begynnelsen, Exorzist: Der Anfang, L'exorciste: Le commencement, Изгоняющий дьявола: Начало, Az ördögűző: A kezdet, Egzorcist - pocetak, Egzorcistas: pradžia, Egzorcysta: Początek, Eksorcisten: Begyndelsen, Exorcist IV: The Beginning, Exorcist Prequel, Exorcist: Dominion, Exorcista: O Início, Exorcista: O Princípio, Exorcistul: Începutul, Exorkistis: I arhi tou kakou, Isterivač đavola: Početak, Kẻ Trừ Tà: Sự Khởi Đầu, L'esorcista - La genesi, L'Exorciste : Au commencement, Manaaja: Alku, O Exorcista: O Início, Sātana izdzinējs, The Exorcist IV, Vaimude väljaajaja: Algus, Vymítac dábla: Zrození, Εξορκιστής: Η αρχή του κακού, Екзорцист: Початок, Заклинателят: Началото, एग्ज़ोरसिस्ट: दि बिगिनिंग, エクソシスト ビギニング, 大法师: 吸魂首部曲, 大法師：吸魂首部曲, 驱魔人前传, El Exorcista IV: El Comienzo, Exorcist։ The Beginning, El exorcista: 4 - El comienzo, กำเนิดหมอผี เอ็กซอร์ซิสต์, Demion Exorzist - Der Anfang, El Exorcista 4 - El comienzo, Exorcist The Beginning, The Exorcist: The Beginning, Экзорцист: Начало

Film rating

5.7
Rate 11 votes
5.1 IMDb
Updated 27 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Exorcist: The Beginning

The Omen
The Omen Mystery, Thriller, Horror
1976, Great Britain / USA
7.0
The Crucifixion
The Crucifixion Horror, Thriller
2017, Great Britain / Romania
5.0
The Last Exorcist
The Last Exorcist Horror, Thriller
2020, USA
2.0
Morgue
Morgue Horror
2019, Paraguay
4.0
The Last Exorcism
The Last Exorcism Thriller
2010, USA
6.0
The Haunting in Connecticut
The Haunting in Connecticut Horror, Thriller
2009, USA
6.0
The Omen
The Omen Horror, Thriller
2006, USA
5.0
The Exorcism of Emily Rose
The Exorcism of Emily Rose Horror, Drama, Thriller
2005, USA
7.0
Boogeyman
Boogeyman Horror, Thriller
2005, USA / New Zealand / Germany
5.0
Exorcist II: The Heretic
Exorcist II: The Heretic Detective, Fantasy, Horror, Thriller
1977, USA
3.0
The Exorcist
The Exorcist Horror, Drama, Thriller
1973, USA
8.0
The Covenant
The Covenant Horror, Thriller
2006, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more