Film details
Country
Italy / France / West Germany
Runtime
1 hour 58 minutes
Production year
1970
World premiere
27 December 1969
Release date
|28 January 1970
|Russia
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|12+
|15 November 2017
|France
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|U
|27 December 1969
|Germany
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|19 December 1974
|Great Britain
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|28 December 1969
|Italy
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|17 July 1970
|Japan
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|G
|28 January 1970
|Kazakhstan
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|28 May 1973
|Portugal
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|3 December 1999
|Spain
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|27 December 1969
|USA
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Worldwide Gross
$689
Production
San Marco, Les Films Number One, Janus Film und Fernsehen
Also known as
Medea, Médée, Medeia, Медея, Médea, Medéia, a Feiticeira do Amor, Medėja, Μήδεια, 王女メディア, Medeia - A Feiticeira do Amor, Mêđê, Medée