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Poster of Medea
7.2
Kinoafisha Films Medea
7.2

Medea

, 1970
Medea
Italy, France, West Germany / Drama, Fantasy / 18+
Poster of Medea
7.2

Cast

Maria Callas
Maria Callas
Medea
Massimo Girotti
Creonte
Laurent Terzieff
Chirone
Giuseppe Gentile
Giasone
Margareth Clémenti
Glauce
Paul Jabara
Pelias
Gerard Weiss
Second centaur
Sergio Tramonti
Apsirto, Medea's brother
Luigi Barbini
Argonaut
Gian Paolo Durgar
Director Pier Paolo Pasolini
Writer Pier Paolo Pasolini
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France / West Germany
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 1970
World premiere 27 December 1969
Release date
28 January 1970 Russia 12+
15 November 2017 France U
27 December 1969 Germany
19 December 1974 Great Britain
28 December 1969 Italy
17 July 1970 Japan G
28 January 1970 Kazakhstan
28 May 1973 Portugal
3 December 1999 Spain
27 December 1969 USA
Worldwide Gross $689
Production San Marco, Les Films Number One, Janus Film und Fernsehen
Also known as
Medea, Médée, Medeia, Медея, Médea, Medéia, a Feiticeira do Amor, Medėja, Μήδεια, 王女メディア, Medeia - A Feiticeira do Amor, Mêđê, Medée

Film rating

7.2
Rate 15 votes
6.9 IMDb
Write review
Updated 1 September 2021

Quotes

King Kresus You are a barbarian from a foreign land, different from us. We don't want you among us. It is impossible to see into the depths of one's soul.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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