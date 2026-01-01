Menu
Poster of Accattone
1 poster
Kinoafisha Films Accattone

Accattone

Accattone 18+
Country Italy
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 1961
World premiere 31 August 1961
Release date
28 June 1962 France
17 June 1963 Germany
24 November 1961 Italy
26 March 2012 Netherlands
31 August 1961 USA
Worldwide Gross $2,865
Production Arco Film, Cino del Duca
Also known as
Accattone, Accattone, un muchacho de Roma, Snyltaren, Аккаттоне, A csóró, Accattone - Desajuste Social, Accattone - Wer nie sein Brot mit Tränen aß, Akatonė, Dilenci, Luderkarlen Accattone, Pummi, Snylteren, The Procurer, The Scrounger, Włóczykij, Ακατόνε, アッカトーネ, 乞丐
Director
Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Pasolini
Cast
Franco Citti
Franca Pasut
Silvana Corsini
Paola Guidi
Adriana Asti
Cast and Crew
Film rating

7.7
Rate 13 votes
7.6 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Vittorio "Accattone" Cataldi Call me Accattone. There are lots of Vittorios but I'm the only Accattone.
