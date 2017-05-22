Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Tickets
Poster of The Umbrellas of Cherbourg
Poster of The Umbrellas of Cherbourg
Рейтинги
8.0 IMDb Rating: 7.8
Rate
2 posters
Tickets from 770 ₽
Kinoafisha Films The Umbrellas of Cherbourg

The Umbrellas of Cherbourg

Les Parapluies de Cherbourg 18+
Tickets from 770 ₽
Country France / Germany
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1964
Online premiere 22 May 2017
World premiere 3 February 1964
Release date
9 October 1964 Finland
19 February 1964 France
12 November 1965 Germany
19 February 1964 Ireland
4 October 1964 Japan
22 August 2019 South Korea
27 April 1964 Sweden
16 December 1964 USA
23 May 1966 USSR
26 August 2021 Ukraine
Worldwide Gross $206,931
Production Parc Film, Madeleine Films, Beta Film
Also known as
Les parapluies de Cherbourg, The Umbrellas of Cherbourg, Los paraguas de Cherburgo, Die Regenschirme von Cherbourg, Paraplyerna i Cherbourg, 秋水伊人, Cherbourg no Amagasa, Cherbourg-i esernyők, Cherbourgi vihmavarjud, Cherbourgin sateenvarjot, Cherbourgški dežniki, Cherbourški kišobrani, Dáždničky zo Cherbourgu, Els paraigües de Cherbourg, Oi ombrelles tou Hervourgou, Os Chapéus de Chuva de Cherburgo, Os Guarda-Chuvas do Amor, Paraplíčka ze Cherbourgu, Paraplyene i Cherbourg, Parasolki z Cherbourga, Pigen med paraplyerne, Šerbūras lietussargi, Şerburg Şemsiyeleri, Šerburo lietsargiai, Šerburski kišobrani, Umbrelele din Cherbourg, Οι ομπρέλες του Χερβούργου, Шербургские зонтики, Шербурзькі парасольки, Шербурские зонтики, Шербурските чадъри, シェルブールの雨傘, 愛果情花, 瑟堡的雨伞, 雪堡雨伞
Director
Jacques Demy
Cast
Catherine Deneuve
Catherine Deneuve
Nino Castelnuovo
Marc Michel
Mireille Perrey
Anne Vernon
Cast and Crew
Similar films for The Umbrellas of Cherbourg
Bay of Angels 7.2
Bay of Angels (1963)
Lola 7.6
Lola (1961)
The Young Girls of Rochefort 7.4
The Young Girls of Rochefort (1967)
Queen of the Mountains 6.9
Queen of the Mountains (2014)
Peau d'Âne 7.2
Peau d'Âne (1970)
Belle de Jour 7.1
Belle de Jour (1967)
A Man and a Woman 7.3
A Man and a Woman (1966)
Happiness 7.6
Happiness (1965)
Contempt 7.2
Contempt (1963)
My Life to Live 8.1
My Life to Live (1962)
Jules and Jim 7.0
Jules and Jim (1961)
Cleo from 5 to 7 7.9
Cleo from 5 to 7 (1961)

Film rating

8.0
Rate 14 votes
7.8 IMDb
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Karo 11 Oktyabr
19:30 from 770 ₽
All showtimes and tickets
Stills

«The Umbrellas of Cherbourg» now playing

Thu 19 Tue 24 Wed 25 Sat 28
Format
Group Screenings
How do I book tickets for The Umbrellas of Cherbourg? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Karo 11 Oktyabr
Smolenskaya
2D, SUB
19:30 from 770 ₽
All showtimes and tickets
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more