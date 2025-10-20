Elphaba [from official trailer] I'm off to see the Wizard.
|25 December 2025
|Argentina
|20 November 2025
|Australia
|25 December 2025
|Bolivia
|20 November 2025
|Brazil
|21 November 2025
|Bulgaria
|21 November 2025
|Canada
|25 December 2025
|Chile
|25 December 2025
|Colombia
|20 November 2025
|Croatia
|27 November 2025
|Czechia
|20 October 2025
|Dominican Republic
|25 December 2025
|Ecuador
|21 November 2025
|Estonia
|21 November 2025
|Finland
|26 November 2025
|France
|20 November 2025
|Georgia
|PG
|20 November 2025
|Germany
|21 November 2025
|Great Britain
|20 November 2025
|Hong Kong
|20 November 2025
|Iceland
|Unrated
|19 November 2025
|Indonesia
|20 November 2025
|Israel
|20 November 2025
|Italy
|21 November 2025
|Latvia
|(none)
|20 November 2025
|Lebanon
|26 November 2025
|Lithuania
|N
|25 December 2025
|Mexico
|20 November 2025
|Montenegro
|o.A.
|20 November 2025
|Netherlands
|25 December 2025
|Paraguay
|25 December 2025
|Peru
|19 November 2025
|Philippines
|28 November 2025
|Poland
|21 November 2025
|Romania
|20 November 2025
|Serbia
|o.A.
|20 November 2025
|Singapore
|21 November 2025
|South Africa
|26 November 2025
|South Korea
|21 November 2025
|Spain
|20 November 2025
|Thailand
|21 November 2025
|USA
|20 November 2025
|Ukraine
|25 December 2025
|Uruguay
|25 December 2025
|Venezuela
|21 November 2025
|Viet Nam