Wicked: For Good
Wicked: For Good

Wicked: For Good
Synopsis

Follows Elphaba, the future Wicked Witch of the West and her relationship with Glinda, the Good Witch of the North. The second of a two-part feature film adaptation of the Broadway musical.
Wicked: For Good - final trailer
Wicked: For Good  final trailer
Country USA
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 2025
World premiere 20 October 2025
Release date
25 December 2025 Argentina
20 November 2025 Australia
25 December 2025 Bolivia
20 November 2025 Brazil
21 November 2025 Bulgaria
21 November 2025 Canada
25 December 2025 Chile
25 December 2025 Colombia
20 November 2025 Croatia
27 November 2025 Czechia
20 October 2025 Dominican Republic
25 December 2025 Ecuador
21 November 2025 Estonia
21 November 2025 Finland
26 November 2025 France
20 November 2025 Georgia PG
20 November 2025 Germany
21 November 2025 Great Britain
20 November 2025 Hong Kong
20 November 2025 Iceland Unrated
19 November 2025 Indonesia
20 November 2025 Israel
20 November 2025 Italy
21 November 2025 Latvia (none)
20 November 2025 Lebanon
26 November 2025 Lithuania N
25 December 2025 Mexico
20 November 2025 Montenegro o.A.
20 November 2025 Netherlands
25 December 2025 Paraguay
25 December 2025 Peru
19 November 2025 Philippines
28 November 2025 Poland
21 November 2025 Romania
20 November 2025 Serbia o.A.
20 November 2025 Singapore
21 November 2025 South Africa
26 November 2025 South Korea
21 November 2025 Spain
20 November 2025 Thailand
21 November 2025 USA
20 November 2025 Ukraine
25 December 2025 Uruguay
25 December 2025 Venezuela
21 November 2025 Viet Nam
Budget $150,000,000
Production Universal Pictures, Marc Platt Productions
Also known as
Wicked: For Good, Wicked Part 2, Wicked: Parte II, Čarodejka: Druhá časť, Čarodějka: Druhá část, Ļaunā: Otrā daļa, Piktoji. Antroji dalis, Wicked - Teil 2, Wicked 2. rész, Wicked: Act II, Wicked: Igaveseks, Wicked: İyilik Uğruna, Wicked: Na dobre, Wicked: Part Two, Wicked: Pelo Bem, Wicked: Phần 2, Wicked: Por siempre, Wicked: Pour De Bon, Wicked: Чародійка. Частина 2, Žlehtnoba: Za vedno, Zlica: drugi deo, Злая: Навсегда, दुष्ट: भाग दो, ウィキッド: パート 2, 魔法壞女巫：第二部
Director
Jon Chu
Jon Chu
Cast
Cynthia Erivo
Cynthia Erivo
Ariana Grande
Ariana Grande
Jeff Goldblum
Jeff Goldblum
Michelle Yeoh
Michelle Yeoh
Jonathan Bailey
Jonathan Bailey
Quotes
Elphaba [from official trailer] I'm off to see the Wizard.
Wicked: For Good - final trailer
Wicked: For Good Final trailer
Wicked: For Good - trailer
Wicked: For Good Trailer
