Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Le charme discret de la bourgeoisie
Poster of Le charme discret de la bourgeoisie
Poster of Le charme discret de la bourgeoisie
Poster of Le charme discret de la bourgeoisie
Рейтинги
7.7 IMDb Rating: 7.7
Rate
4 posters
Kinoafisha Films Le charme discret de la bourgeoisie

Le charme discret de la bourgeoisie

Le charme discret de la bourgeoisie 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France / Italy / Spain
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1972
World premiere 15 September 1972
Release date
15 September 1972 France TP
3 August 1973 Ireland 15
8 December 1975 Poland 18
15 September 1972 USA PG
Budget $800,000
Worldwide Gross $103,230
Production Greenwich Film Productions
Also known as
Le Charme discret de la bourgeoisie, El discreto encanto de la burguesía, The Discreet Charm of the Bourgeoisie, Скромное обаяние буржуазии, Der diskrete Charme der Bourgeoisie, A burzsoázia diszkrét bája, Borgarklassens diskreta charm, Borgerskabets diskrete charme, Borgerskapets diskreta charm, Borgerskapets diskrete sjarme, Bourgeoisie no Hisokana Tanoshimi, Burjuaziyaning kamtar og'ushi, Burjuaziyanın təvazökar cazibəsi, Burjuvazinin Gizli Çekiciliği, De verholen charme van de kleinburgerlijkheid, Diskretan šarm buržoazije, Diskretni šarm buržoazije, Dyskretny urok burżuazji, Farmecul discret al burgheziei, I kryfi goiteia tis bourzouazias, Il fascino discreto della borghesia, Kodanluse diskreetne võlu, Kuklus buržuazijos žavesys, Nenápadný puvab burzoazie, O Charme Discreto da Burguesia, O Discreto Charme da Burguesia, Porvariston hillitty charmi, Skrytý pôvab buržoázie, Η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας, Буржуазияның қарапайым сүйкімі, Дискретни шарм буржоазије, Дискретният чар на буржоазията, Скромна привабливість буржуазії, パリ好色物語, ブルジョワジーの秘かな愉しみ, 中产阶级的审慎魅力, 中產階級拘謹的魅力, 资产阶级的审慎魅力
Director
Luis Buñuel
Luis Buñuel
Cast
Fernando Rey
Paul Frankeur
Delphine Seyrig
Bulle Ogier
Bulle Ogier
Stéphane Audran
Cast and Crew

Film rating

7.7
Rate 21 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  687
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more