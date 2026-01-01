Country France / Italy / Spain

Runtime 1 hour 42 minutes

Production year 1972

World premiere 15 September 1972

Budget $800,000

Worldwide Gross $103,230

Production Greenwich Film Productions

Also known as

Le Charme discret de la bourgeoisie, El discreto encanto de la burguesía, The Discreet Charm of the Bourgeoisie, Скромное обаяние буржуазии, Der diskrete Charme der Bourgeoisie, A burzsoázia diszkrét bája, Borgarklassens diskreta charm, Borgerskabets diskrete charme, Borgerskapets diskreta charm, Borgerskapets diskrete sjarme, Bourgeoisie no Hisokana Tanoshimi, Burjuaziyaning kamtar og'ushi, Burjuaziyanın təvazökar cazibəsi, Burjuvazinin Gizli Çekiciliği, De verholen charme van de kleinburgerlijkheid, Diskretan šarm buržoazije, Diskretni šarm buržoazije, Dyskretny urok burżuazji, Farmecul discret al burgheziei, I kryfi goiteia tis bourzouazias, Il fascino discreto della borghesia, Kodanluse diskreetne võlu, Kuklus buržuazijos žavesys, Nenápadný puvab burzoazie, O Charme Discreto da Burguesia, O Discreto Charme da Burguesia, Porvariston hillitty charmi, Skrytý pôvab buržoázie, Η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας, Буржуазияның қарапайым сүйкімі, Дискретни шарм буржоазије, Дискретният чар на буржоазията, Скромна привабливість буржуазії, パリ好色物語, ブルジョワジーの秘かな愉しみ, 中产阶级的审慎魅力, 中產階級拘謹的魅力, 资产阶级的审慎魅力