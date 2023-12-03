Cast
Bella Avanesova
Podruzhka nevesty
Elizaveta Eremenko
Larisa
Cast and Crew
Writer
Tatyana Zagday
Composer
Mikhail Chertishchev
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2024
World premiere
3 December 2023
Release date
|18 January 2024
|Russia
| Вольга
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|18 January 2024
|Kazakhstan
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|18+
|18 January 2024
|Kyrgyzstan
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|16+
|18 January 2024
|Tajikistan
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|18 January 2024
|Uzbekistan
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|18+
Budget
60,000,000 RUR
Worldwide Gross
$104,150
Production
CTB Film Company
Also known as
Tantsuy, Selyodka!, Танцуй, Селёдка!, Rock It, Stonefish!, Танцуй, Селедка!