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Poster of Tantsuy, Selyodka!
5.8
Tantsuy, Selyodka! - Trailer
Kinoafisha Films Tantsuy, Selyodka!
5.8

Tantsuy, Selyodka!

, 2024
Tantsuy, Selyodka!
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Tantsuy, Selyodka!
5.8
Tantsuy, Selyodka! - Trailer
Tantsuy, Selyodka!  Trailer

Cast

Aleksandra Bortich
Aleksandra Bortich
Zhanna
Pavel Maykov
Pavel Maykov
Otets Zhanny
Anna Mikhalkova
Anna Mikhalkova
Ilya Antonenko
Ilya Antonenko
Kostik
Aleksandra Babaskina
Aleksandra Babaskina
Zhanna v detstve
Danil Steklov
Danil Steklov
Natalya Pavlenkova
Natalya Pavlenkova
Bella Avanesova
Podruzhka nevesty
Sergey Bykhov
Krepkiy
Elizaveta Eremenko
Larisa
Pavel Kuzmin
Pavel Kuzmin
Komar
Olga Lapshina
Olga Lapshina
Director Aleksandra Lupashko
Writer Tatyana Zagday
Composer Mikhail Chertishchev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2024
World premiere 3 December 2023
Release date
18 January 2024 Russia Вольга
18 January 2024 Kazakhstan 18+
18 January 2024 Kyrgyzstan 16+
18 January 2024 Tajikistan
18 January 2024 Uzbekistan 18+
Budget 60,000,000 RUR
Worldwide Gross $104,150
Production CTB Film Company
Also known as
Tantsuy, Selyodka!, Танцуй, Селёдка!, Rock It, Stonefish!, Танцуй, Селедка!

Film rating

5.8
Rate 13 votes
6.2 IMDb
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Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 24 February 2026

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Tantsuy, Selyodka! - Trailer
Tantsuy, Selyodka! Trailer
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