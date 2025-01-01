Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandra Lupashko
Kinoafisha
Persons
Aleksandra Lupashko
Aleksandra Lupashko
Date of Birth
1 January 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
5.8
Tantsuy, Selyodka!
(2024)
4.9
Smaylik
(2014)
4.9
Yolki 9
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Family
Fantasy
Music
Romantic
Year
All
2025
2024
2023
2022
2021
2014
All
11
Films
6
TV Shows
5
Director
8
Actress
3
V parke Chair
Drama
2025, Russia
5.8
Tantsuy, Selyodka!
Tantsuy, Selyodka!
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
3.9
Yolki 10
Yolki 10
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
4.9
Yolki 9
Yolki 9
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
Dva
Comedy
2021, Russia
Shestnadcat +
Drama, Romantic, Music
2021, Russia
4
Yolki 8
Yolki 8
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
Horoshie ruki
Crime
2014, Russia
4.9
Smaylik
Smaylik
Romantic
2014, Russia
Watch trailer
Tetka
Drama, Comedy
, Russia
Staryy novyy byvshiy
Family, Fantasy
, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree