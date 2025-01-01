Menu
Aleksandra Lupashko
Date of Birth
1 January 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Tantsuy, Selyodka! 5.8
Tantsuy, Selyodka! (2024)
Smaylik 4.9
Smaylik (2014)
Yolki 9 4.9
Yolki 9 (2022)

Filmography

Genre
Year
All 11 Films 6 TV Shows 5 Director 8 Actress 3
V parke Chair
V parke Chair
Drama 2025, Russia
Tantsuy, Selyodka! 5.8
Tantsuy, Selyodka! Tantsuy, Selyodka!
Comedy 2024, Russia
Watch trailer
Yolki 10 3.9
Yolki 10 Yolki 10
Comedy 2023, Russia
Watch trailer
Yolki 9 4.9
Yolki 9 Yolki 9
Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Dva
Dva
Comedy 2021, Russia
Shestnadcat +
Shestnadcat +
Drama, Romantic, Music 2021, Russia
Yolki 8 4
Yolki 8 Yolki 8
Comedy 2021, Russia
Watch trailer
Horoshie ruki
Horoshie ruki
Crime 2014, Russia
Smaylik 4.9
Smaylik Smaylik
Romantic 2014, Russia
Watch trailer
Tetka
Drama, Comedy , Russia
Staryy novyy byvshiy
Family, Fantasy , Russia
