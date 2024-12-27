Menu
IMDb Rating: 6.4
Kinoafisha Films Fight or Flight

Fight or Flight

Fight or Flight 18+
Synopsis

A mercenary takes on the job of tracking down a target on a plane but must protect her when they're surrounded by people trying to kill both of them.
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2025
Online premiere 27 December 2024
World premiere 27 December 2024
Release date
17 April 2025 Russia Вольга
28 August 2025 Australia
17 April 2025 Azerbaijan
9 May 2025 Canada 14A
13 March 2025 Croatia
18 April 2025 Estonia
17 April 2025 Georgia R
12 June 2025 Greece
17 April 2025 Kazakhstan 18+
17 April 2025 Kyrgyzstan 16+
18 April 2025 Latvia 16+
18 April 2025 Lithuania N16
17 April 2025 Moldova N 16
8 May 2025 Puerto Rico R
26 June 2025 Qatar
20 March 2025 Serbia o.A.
15 May 2025 Singapore M18
2 May 2025 South Africa
3 September 2025 South Korea
9 May 2025 Spain
4 July 2025 Turkey 18+
26 June 2025 UAE 18TC
9 May 2025 USA
17 April 2025 Ukraine
17 April 2025 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $4,381,295
Production Asbury Park Productions, The Royal Budapest Film Co, F or F Films
Also known as
Fight or Flight, Combattre ou fuir, Fight or Flight (Sicarios en el aire), Fight or Flight: Tensione ad alta quota, Madin lennukis, Ölümcül Uçuş, Smrtonosný let, Tracis lidmašīnā, Viagem de Risco, Zabójczy lot, Θανάσιμη πτήση, Бийся або тікай, Рейс навылет
Director
James Madigan
Cast
Josh Hartnett
Josh Hartnett
Marko Zaror
Marko Zaror
Julian Kostov
Julian Kostov
Attila Árpa
Attila Árpa
Charithra Chandran
Charithra Chandran
7.1
6.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Weteran Mc 11 May 2025, 02:31
"Рейс навылет" - американский комедийный боевик, который только-только вышел в российском прокате.
Сюжет повествует о бывшем спецагенте… Read more…
Comon 19 April 2025, 02:53
Фильмец - ультра си, и он уделывает Быстрее пули, хотя казалось бы это невозможно, а Джош Хартнетт - полностью уделывает старичка Брэда Питта, хотя… Read more…
Fight or Flight - trailer
Fight or Flight Trailer
Fight or Flight - trailer in russian
Fight or Flight Trailer in russian
Stills
