Cast
Sasa Bijelic
FE - Intrusive Fan
Marion Breckwoldt
Frau Matusek
Elisabeth Clark-Hasters
Schwester Farret
Clara Devantié
Steffi (17)
Christian Feldner
FE - Tourist
Cast and Crew
Director
Julia Becker
Writer
Julia Becker
Composer
Josef Bach, Arne Schumann
Film details
Country
Germany
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2022
World premiere
31 August 2022
Release date
|1 September 2023
|Estonia
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|31 August 2022
|Germany
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|12
|11 August 2023
|Latvia
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|29 September 2023
|Lithuania
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|N13
Worldwide Gross
$202
Production
Warner Bros. Film Productions Germany, SamFilm Produktion, Oma Inge Film
Also known as
Over & Out, Viimane pulm, Over and Out