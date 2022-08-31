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Poster of Over & Out
5.3
Kinoafisha Films Over & Out
5.3

Over & Out

, 2022
Over & Out
Germany / Comedy, Drama / 18+
Poster of Over & Out
5.3

Cast

Jessica Schwarz
Jessica Schwarz
Lea
Nora Tschirner
Nora Tschirner
Maja
Julia Becker
Steffi
Riccardo Angelini
Hugo
Sasa Bijelic
FE - Intrusive Fan
Marion Breckwoldt
Frau Matusek
Lena Buhl
Maja (17)
Elisabeth Clark-Hasters
Schwester Farret
Elvis Clausen
Matti
Clara Devantié
Steffi (17)
Christian Feldner
FE - Tourist
Sascha Alexander Geršak
Dennis
Director Julia Becker
Writer Julia Becker
Composer Josef Bach, Arne Schumann
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2022
World premiere 31 August 2022
Release date
1 September 2023 Estonia
31 August 2022 Germany 12
11 August 2023 Latvia
29 September 2023 Lithuania N13
Worldwide Gross $202
Production Warner Bros. Film Productions Germany, SamFilm Produktion, Oma Inge Film
Also known as
Over & Out, Viimane pulm, Over and Out

Film rating

5.3
Rate 12 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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