Cast
Zia Carlock
Young Mary Ann Davis
Darian Fisher
Real Estate Agent
Darian Fisher
Real Estate Agent
Gracie Davis
Judith Davis
Cast and Crew
Director
Patrycja Kepa
Composer
Aleksandar Cupara
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2023
Online premiere
14 March 2024
World premiere
31 March 2023
Release date
|22 June 2023
|Russia
| Экспонента
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|22 June 2023
|Kazakhstan
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|16+
|22 June 2023
|Kyrgyzstan
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|30 January 2025
|Peru
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|31 March 2023
|USA
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|R
|22 June 2023
|Uzbekistan
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|18+
Budget
$150,000
Worldwide Gross
$363,222
Production
Anchored Lens Productions
Also known as
Trinket Box, El demonio en el cofre, Trinket Box - Wenn Das Böse Erwacht, Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы