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Poster of Trinket Box
4.2
Trinket Box - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Trinket Box
4.2

Trinket Box

, 2023
Trinket Box
USA / Mystery, Horror / 18+
Trailers
Poster of Trinket Box
4.2
Trinket Box - Dubbed trailer
Trinket Box  Dubbed trailer

Cast

Sandra Ellis Lafferty
Sandra Ellis Lafferty
Mrs. Davis
Acorye White
Acorye White
Mike Wilson
Cindy Hogan
Cindy Hogan
Margaret Davis
Augie Duke
Augie Duke
Ava Wilson
Zia Carlock
Young Mary Ann Davis
Conphidance
Conphidance
André Wilson
Joe Anthony Gordon
Abe
Darian Fisher
Real Estate Agent
Darian Fisher
Real Estate Agent
Gracie Davis
Judith Davis
Barry Ratcliffe
James Davis
Director Patrycja Kepa
Writer Patrycja Kepa, Acorye White
Composer Aleksandar Cupara
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2023
Online premiere 14 March 2024
World premiere 31 March 2023
Release date
22 June 2023 Russia Экспонента
22 June 2023 Kazakhstan 16+
22 June 2023 Kyrgyzstan
30 January 2025 Peru
31 March 2023 USA R
22 June 2023 Uzbekistan 18+
Budget $150,000
Worldwide Gross $363,222
Production Anchored Lens Productions
Also known as
Trinket Box, El demonio en el cofre, Trinket Box - Wenn Das Böse Erwacht, Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы

Film rating

4.2
Rate 35 votes
3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3942 In the Mystery genre  89 In the Horror genre  520 In films of USA  2223 In films of 2023  274
Updated 23 February 2026

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Trinket Box - Dubbed trailer
Trinket Box Dubbed trailer
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