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Poster of La maison
5.9
La maison - Dubbed trailer
Kinoafisha Films La maison
5.9

La maison

, 2022
La maison
France, Belgium / Drama / 18+
Trailers
Poster of La maison
5.9
La maison - Dubbed trailer
La maison  Dubbed trailer

Cast

Ana Girardot
Ana Girardot
Emma
Aure Atika
Aure Atika
Delilah
Rossy de Palma
Rossy de Palma
Brigida
Yannick Renier
Yannick Renier
Stéphane
Philippe Rebbot
Philippe Rebbot
Hermann
Gina Jimenez
Madeleine
Nikita Bellucci
Hildie
Lucas Englander
Ian
Hildegard Schroedter
Inge
Irma Pany
Margaret
Director Anissa Bonnefont
Writer Emma Becker, Anissa Bonnefont, Diastème
Composer Jack Bartman
Cast and Crew

Film details

Country France / Belgium
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2022
World premiere 4 October 2022
Release date
2 June 2023 Russia Кино.Арт.Про
28 September 2023 Brazil 18
16 November 2022 France 16
30 March 2023 Germany 16
2 December 2022 Latvia 18+
9 December 2022 Lithuania N18
23 June 2023 Spain
Budget €2,620,000
Worldwide Gross $106,951
Production Radar Films, Rézo Productions, Umedia
Also known as
La maison, The House, A Casa dos Prazeres, Casa do Prazer, House of Lust, Kuća, La Maison - Haus der Lust, Malonumų namai, Ο οίκος, Дом удовольствий, ラ・メゾン 小説家と娼婦, 我的2年妓女生涯, Ev

Film rating

5.9
Rate 20 votes
5.6 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3361 In the Drama genre  1258 In films of France  238 In films of Belgium  30 In films of 2022  157
Updated 25 February 2026

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La maison - Dubbed trailer
La maison Dubbed trailer
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