Film details
Country
France / Belgium
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2022
World premiere
4 October 2022
Release date
|2 June 2023
|Russia
| Кино.Арт.Про
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|28 September 2023
|Brazil
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|18
|16 November 2022
|France
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|16
|30 March 2023
|Germany
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|16
|2 December 2022
|Latvia
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|18+
|9 December 2022
|Lithuania
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|N18
|23 June 2023
|Spain
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Budget
€2,620,000
Worldwide Gross
$106,951
Production
Radar Films, Rézo Productions, Umedia
Also known as
La maison, The House, A Casa dos Prazeres, Casa do Prazer, House of Lust, Kuća, La Maison - Haus der Lust, Malonumų namai, Ο οίκος, Дом удовольствий, ラ・メゾン 小説家と娼婦, 我的2年妓女生涯, Ev