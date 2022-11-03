5.9Dikie predki
Dikie predki, 2022
Russia / Comedy / 18+
Cast
Erik Gallyamov
Natalya Ionova
Varvara
Pavel Kravts
Rasskazchik
Director Vladimir Bolgov, Yuriy Bunin
Writer Velimir Rusakov, Anna Krutova
Film details
Country Russia
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2022
World premiere 3 November 2022
Release date
|3 November 2022
|Russia
|6+
Budget 38,000,000 RUR
Worldwide Gross $22,230
Also known as
Dikie predki, Дикие предки
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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