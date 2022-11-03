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Poster of Dikie predki
5.9
Kinoafisha Films Dikie predki
5.9

Dikie predki

, 2022
Dikie predki
Russia / Comedy / 18+
Poster of Dikie predki
5.9

Cast

Anna Ukolova
Anna Ukolova
Kamil Larin
Kamil Larin
Otets Daniyara
Alexey Buldakov
Alexey Buldakov
Ded Vasiliy
Inga Strelkova-Oboldina
Inga Strelkova-Oboldina
Mama Alfiya
Nail Abdrakhmanov
Nail Abdrakhmanov
Daniyar
Mikhail Bogdasarov
Mikhail Bogdasarov
Armyanskiy ded
Erik Gallyamov
Natalya Ionova
Varvara
Roza Khayrullina
Roza Khayrullina
Babushka Roza
Pavel Kravts
Rasskazchik
Natalya Medvedeva
Natalya Medvedeva
Sestra Mamy Lyuby
Director Vladimir Bolgov, Yuriy Bunin
Writer Velimir Rusakov, Anna Krutova
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2022
World premiere 3 November 2022
Release date
3 November 2022 Russia 6+
Budget 38,000,000 RUR
Worldwide Gross $22,230
Also known as
Dikie predki, Дикие предки

Film rating

5.9
Rate 15 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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