Poster of Old Man
Poster of Old Man
Рейтинги
4.6 IMDb Rating: 4.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Old Man

Old Man

Old Man 18+
Напомним о выходе в прокат
Old Man - trailer in russian
Old Man  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2022
Online premiere 5 June 2023
World premiere 21 August 2022
Release date
10 November 2022 Russia Капелла Фильм
17 November 2022 Azerbaijan 18+
17 November 2022 Kazakhstan 18+
17 November 2022 Kyrgyzstan 16+
19 January 2023 UAE TBC
17 November 2022 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $425,113
Production Paper Street Pictures, Blood Oath, Rubicon Entertainment
Also known as
Old Man, Не дыши: Начало, Der Feind ist in dir, Nefes Alma, O Homem da Cabana, Stary człowiek, Vana mees, Старий, 올드 맨
Director
Lucky McKee
Lucky McKee
Cast
Stephen Lang
Stephen Lang
Mark Senter
Mark Senter
Patch Darragh
Patch Darragh
Liana Wright-Mark
Liana Wright-Mark
Cast and Crew
Similar films for Old Man
Don't Breathe 7.4
Don't Breathe (2016)
Don't Breathe 2 6.7
Don't Breathe 2 (2021)
Blood Money 4.5
Blood Money (2017)
The Woman 6.0
The Woman (2011)
All Cheerleaders Die 5.1
All Cheerleaders Die (2013)
The Woods 5.6
The Woods (2006)
A Good Marriage 5.2
A Good Marriage (2014)
Pioneer 5.8
Pioneer (2013)
Gutshot Straight 2.8
Gutshot Straight (2014)
Exeter 6.3
Exeter (2014)
The Monkey's Paw 4.6
The Monkey's Paw (2013)
In the Blood 6.2
In the Blood (2013)

Film rating

4.6
Rate 40 votes
4.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3756
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Влад Шевченко 12 November 2022, 11:54
Это самая ужасная бессмысленная часть..
Пожалел что сходил
Такое ощущение что авторы решили высосать последние деньги с последней части ни… Read more…
Валия Субаева 16 November 2022, 19:58
Самый ужасный фильм. Не советую. Весь фильм разговаривают двое мужчины в доме. Интересного нечего нет фильме. Вместо этого можно послушать аудио… Read more…
Film Trailers All trailers
Old Man - trailer in russian
Old Man Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
