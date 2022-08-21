Country
USA
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2022
Online premiere
5 June 2023
World premiere
21 August 2022
Release date
|10 November 2022
|Russia
| Капелла Фильм
|
|17 November 2022
|Azerbaijan
|
|18+
|17 November 2022
|Kazakhstan
|
|18+
|17 November 2022
|Kyrgyzstan
|
|16+
|19 January 2023
|UAE
|
|TBC
|17 November 2022
|Uzbekistan
|
|18+
Worldwide Gross
$425,113
Production
Paper Street Pictures, Blood Oath, Rubicon Entertainment
Also known as
Old Man, Не дыши: Начало, Der Feind ist in dir, Nefes Alma, O Homem da Cabana, Stary człowiek, Vana mees, Старий, 올드 맨
Пожалел что сходил
Такое ощущение что авторы решили высосать последние деньги с последней части ни… Read more…