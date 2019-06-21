Menu
Kinoafisha Films Nosferatu - eine symphonie des grauen

Nosferatu - eine symphonie des grauen

Nosferatu - eine symphonie des grauen 18+
Nosferatu - eine symphonie des grauen - первые минуты фильма
Country Germany
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1922
Online premiere 21 June 2019
World premiere 16 February 1922
Release date
15 March 1922 Brazil
31 October 2024 Czechia MP
16 February 1922 Denmark 15
18 May 1922 Estonia
11 September 1987 Finland
27 October 1922 France U
15 March 1922 Germany
25 October 2013 Great Britain
22 November 2012 Greece
10 May 1923 Hungary
5 May 2022 Ireland
8 February 2016 Italy T
27 February 2006 Mexico
16 February 1922 Netherlands 16
16 May 1975 Portugal
23 November 1931 Spain
29 July 1970 Sweden
3 June 1929 USA
Worldwide Gross $48,892
Production Jofa-Atelier Berlin-Johannisthal, Prana-Film GmbH
Also known as
Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, Nosferatu, Nosferatu: A Symphony of Horror, Nosferatu le vampire, Upír Nosferatu, Die zwölfte Stunde - Eine Nacht des Grauens, Léleklátó, Nosferatu - Drakula, Nosferatu - en skrekkens symfoni, Nosferatu - Il vampiro, Nosferatu - kauhun sinfonia, Nosferatu - symfonia grozy, Nosferatu, a Symphony of Terror, Nosferatu, hirmu sinfoonia, Nosferatu, mia symfonia tromou, Nosferatu, Samphony e Vahshat, Nosferatu, simfonia groazei, Nosferatu, simfonija groze, Nosferatu, simfonija strave, Nosferatu, una simfonia del terror, Nosferatu, una sinfonía de terror, Nosferatu: A Symphony of Horrors, Nosferatu: uma sinfonia de horror, Nosferatu. Šausmu simfonija, Nosferatu. Siaubo simfonija, Terror of Dracula, Νοσφεράτου, Νοσφεράτου, μια συμφωνία τρόμου, Носферату - симфония на ужаса, Носферату, симфония ужаса, Носферату, Симфонія жаху, Носферату: Симфонија ужаса, 不死殭屍－恐慄交響曲, 吸血鬼ノスフェラトゥ
Director
F. W. Murnau
Cast
Max Schreck
Ruth Landshoff
Alexander Granach
Maks Nemetts
Gustav von Wangenheim
Cast and Crew
Film rating

8.1
Rate 22 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  241 In the Horror genre  6 In the Fantasy genre  17 In the Thriller genre  44 In films of Germany  10
Film Reviews
Nosferatu - eine symphonie des grauen - первые минуты фильма
Stills
