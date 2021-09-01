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5.6
Kinoafisha Films Der Kampf
5.6

Der Kampf

, 1936
Der Kampf
USSR / Drama / 18+
5.6

Cast

Lotte Loebinger
Mother Lemke
Bruno Schmidtsdorf
Fritz Lemke
Gregor Gog
Peters
Inge von Wangenheim
Anna
Heinrich Greif
Eickhoff
Robert Trösch
Otto
Lothar Wolff
Doktor Hillstedt
Aleksandr Timontayev
Rabenkampf
Ernst Busch
Judge
Friedrich Voss
Director Gustav von Wangenheim
Writer Joris Ivens, Alfred Kurella, Gustav von Wangenheim
Composer Hans Hauska
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1936
World premiere 10 September 1936
Release date
19 February 1983 Germany
10 September 1936 USA
1 December 1936 USSR
Production Mezhrabpomfilm
Also known as
Bortsy, Der Kampf, Fighters, Kämpfer, The Struggle, Борцы

Film rating

5.6
Rate 13 votes
5.6 IMDb
Updated 1 September 2021
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