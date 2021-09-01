Cast
Lotte Loebinger
Mother Lemke
Bruno Schmidtsdorf
Fritz Lemke
Lothar Wolff
Doktor Hillstedt
Aleksandr Timontayev
Rabenkampf
Cast and Crew
Director
Gustav von Wangenheim
Writer
Joris Ivens, Alfred Kurella, Gustav von Wangenheim
Composer
Hans Hauska
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
1936
World premiere
10 September 1936
Release date
|19 February 1983
|Germany
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|10 September 1936
|USA
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|1 December 1936
|USSR
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Production
Mezhrabpomfilm
Also known as
Bortsy, Der Kampf, Fighters, Kämpfer, The Struggle, Борцы