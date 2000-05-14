Film Reviews
No reviewsWrite review
|2 October 2025
|Argentina
|+18
|17 November 2000
|Australia
|MA 15+
|5 April 2002
|Austria
|19 August 2001
|Brazil
|16
|9 October 2025
|Chile
|14
|9 October 2025
|Colombia
|29 November 2001
|Czechia
|15+
|30 October 2000
|France
|1 November 2001
|Germany
|22 February 2001
|Great Britain
|10 November 2000
|Greece
|9 October 2025
|Guatemala
|2 March 2001
|Italy
|22 February 2002
|Japan
|5 November 2022
|Kazakhstan
|18+
|16 June 2000
|Mexico
|29 March 2001
|Netherlands
|2 March 2001
|Norway
|9 March 2001
|Portugal
|17 November 2001
|South Korea
|18
|16 March 2001
|Spain
|12 January 2001
|Sweden
|15