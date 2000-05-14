Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Amores Perros
Poster of Amores Perros
Рейтинги
7.8 IMDb Rating: 8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Amores Perros

Amores Perros

Amores Perros 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A horrific car accident connects three stories, each involving characters dealing with loss, regret, and life's harsh realities, all in the name of love.
Amores Perros - trailer
Amores Perros  trailer
Country Mexico
Runtime 2 hours 33 minutes
Production year 2000
Online premiere 27 July 2001
World premiere 14 May 2000
Release date
2 October 2025 Argentina +18
17 November 2000 Australia MA 15+
5 April 2002 Austria
19 August 2001 Brazil 16
9 October 2025 Chile 14
9 October 2025 Colombia
29 November 2001 Czechia 15+
30 October 2000 France
1 November 2001 Germany
22 February 2001 Great Britain
10 November 2000 Greece
9 October 2025 Guatemala
2 March 2001 Italy
22 February 2002 Japan
5 November 2022 Kazakhstan 18+
16 June 2000 Mexico
29 March 2001 Netherlands
2 March 2001 Norway
9 March 2001 Portugal
17 November 2001 South Korea 18
16 March 2001 Spain
12 January 2001 Sweden 15
MPAA R
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $20,908,467
Production Altavista Films, Zeta Film
Also known as
Amores perros, Amours chiennes, Ahava Noshehet, Älskade hundar, Amor Cão, Amores Brutos, Amores perros - Láska je kurva, Amores perros - Rakkaat koirat, Amores perros - Von Hunden und Menschen, Elskede kjøtere, Game Phan Du Khon Phan Hoad, Iubiri și câini, Korcs szerelmek, Láska je kurva, Love Dogs, Love Is a Bitch, Love's a Bitch, Paramparça Aşklar Köpekler, Pasja ljubav, Pasja ljubezen, Prakeikta meilė, Χαμένες αγάπες, Любовта е лоша, Пасји живот, Сука любов, Сука любовь, アモーレス・ペロス, 愛是一條狗, 爱情是狗娘
Director
Alejandro Gonz&#225;lez I&#241;&#225;rritu
Alejandro González Iñárritu
Cast
Gael García Bernal
Gael García Bernal
Emilio Echevarría
Goya Toledo
Álvaro Guerrero
Vanessa Bauche
Cast and Crew
Similar films for Amores Perros
Babel 7.6
Babel (2006)
Biutiful 7.5
Biutiful (2010)
21 Grams 7.6
21 Grams (2003)
Wild Tales 7.7
Wild Tales (2014)
The Secret in Their Eyes 7.4
The Secret in Their Eyes (2009)
Sin Nombre 7.6
Sin Nombre (2009)
The Sea Inside 6.8
The Sea Inside (2004)
Hotel Rwanda 8.4
Hotel Rwanda (2004)
Million Dollar Baby 7.9
Million Dollar Baby (2004)
The Motorcycle Diaries 6.9
The Motorcycle Diaries (2004)
The Crime of Father Amaro 6.7
The Crime of Father Amaro (2002)
Y Tu Mamá También 7.6
Y Tu Mamá También (2001)

Film rating

7.8
Rate 10 votes
8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Susana [to Octavio] You and your plans. You know what my grandmother used to say? If you want to make God laugh... tell Him your plans.
Film Trailers All trailers
Amores Perros - trailer
Amores Perros Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more