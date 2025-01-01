Menu
Anna Aleksakhina
Anna Aleksakhina
Anna Aleksakhina
Anna Aleksakhina
Anna Aleksakhina
Date of Birth
25 April 1961
Age
64 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
7.9
Above All Else
(1987)
7.4
Открытая книга
(1974)
6.4
Find me, Lyonya!
(1971)
Filmography
12
Malenkaya tayna, bolshaya lozh
Romantic
2023, Russia
Na svoem meste
Romantic
2023, Russia
5.3
Grandmas
Babki
Comedy, Drama
2022, Russia
Watch trailer
5.5
Nakhimovtsy
Nakhimovtsy
Family, Comedy
2021, Russia
Watch trailer
Tickets
Portret zhenshchiny v krasnom
Portret zhenshchiny v krasnom
Romantic
2016, Russia
Dom obrazcovogo soderzhaniya
Drama
2012, Russia
5
Varvariny svadby
Varvariny svadby
Drama
2007, Russia
5.8
Russian Ark
Russkiy kovcheg
Fantasy, Drama, History, Detective
2002, Russia
7.9
Above All Else
Above All Else
Drama
1987, USSR
Amerikanskaya tragediya
Drama
1981, USSR
7.4
Открытая книга
Открытая книга
Comedy
1974, USSR
6.4
Find me, Lyonya!
Naydi menya, Lyonya!
Drama
1971, USSR
