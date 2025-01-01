Menu
Anna Aleksakhina
Date of Birth
25 April 1961
Age
64 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Above All Else 7.9
Above All Else (1987)
Открытая книга 7.4
Открытая книга (1974)
Find me, Lyonya! 6.4
Find me, Lyonya! (1971)

Filmography

Genre
Year
All 12 Films 8 TV Shows 4 Actress 12
Malenkaya tayna, bolshaya lozh
Malenkaya tayna, bolshaya lozh
Romantic 2023, Russia
Na svoem meste
Na svoem meste
Romantic 2023, Russia
Grandmas 5.3
Grandmas Babki
Comedy, Drama 2022, Russia
Nakhimovtsy 5.5
Nakhimovtsy Nakhimovtsy
Family, Comedy 2021, Russia
Portret zhenshchiny v krasnom
Portret zhenshchiny v krasnom Portret zhenshchiny v krasnom
Romantic 2016, Russia
Dom obrazcovogo soderzhaniya
Dom obrazcovogo soderzhaniya
Drama 2012, Russia
Varvariny svadby 5
Varvariny svadby Varvariny svadby
Drama 2007, Russia
Russian Ark 5.8
Russian Ark Russkiy kovcheg
Fantasy, Drama, History, Detective 2002, Russia
Above All Else 7.9
Above All Else Above All Else
Drama 1987, USSR
Amerikanskaya tragediya
Amerikanskaya tragediya
Drama 1981, USSR
Открытая книга 7.4
Открытая книга Открытая книга
Comedy 1974, USSR
Find me, Lyonya! 6.4
Find me, Lyonya! Naydi menya, Lyonya!
Drama 1971, USSR
