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Poster of Khronos
6.3
Khronos - Trailer
Kinoafisha Films Khronos
6.3

Khronos

, 2022
Khronos
Russia / Family, Adventure, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Khronos
6.3
Khronos - Trailer
Khronos  Trailer

Cast

Sergei Puskepalis
Sergei Puskepalis
Ivan Zhidkov
Ivan Zhidkov
Anastasiya Balyakina
Anastasiya Balyakina
Mikhail Gorevoy
Mikhail Gorevoy
Valeriy Korshunov
Yuriy Nazarov
Yuriy Nazarov
Eva Belosokhova
Dmitriy Beseda
Elbor Chernov
Oleg Chudnitsov
Mark Davidov
Mark Davidov
Dmitriy Endaltsev
Dmitriy Endaltsev
Denis Gordienko
Director Roman Prosvirnin, Dmitry Abolmasov
Writer Dmitry Abolmasov, Dmitriy Belosohov, Alexey Bezenkov, Kir Bulychev
Composer Igor Babaev, Lina Gerts
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2022
World premiere 21 July 2022
Release date
21 July 2022 Russia Кинотайм
Budget 120,000,000 RUR
Worldwide Gross $203,285
Also known as
Khronos, Kronos, Хронос

Film rating

6.3
Rate 12 votes
6 IMDb
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