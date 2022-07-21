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Russia / Family, Adventure, Sci-Fi / 18+
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Mikhail Gorevoy
Valeriy Korshunov
Yuriy Nazarov
Eva Belosokhova
Dmitriy Beseda
Elbor Chernov
Oleg Chudnitsov
Mark Davidov
Dmitriy Endaltsev
Denis Gordienko
Director
Roman Prosvirnin
,
Dmitry Abolmasov
Writer
Dmitry Abolmasov
,
Dmitriy Belosohov
,
Alexey Bezenkov
,
Kir Bulychev
Composer
Igor Babaev
,
Lina Gerts
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
2022
World premiere
21 July 2022
Release date
21 July 2022
Russia
Кинотайм
Budget
120,000,000 RUR
Worldwide Gross
$203,285
Also known as
Khronos, Kronos, Хронос
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Film rating
6.3
Rate
12
votes
6
IMDb
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