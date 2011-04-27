Mark Davidov

Menu
Date of Birth
27 April 2011
Age
14 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
The Adventurer, Science-fiction hero, Dramatic actor

Filmography

Genre
Year
Khronos 6.3
Khronos Khronos
Family, Adventure, Sci-Fi 2022, Russia
Watch trailer
Hrustalnyy 8.1
Hrustalnyy
Drama, Detective 2021, Russia
