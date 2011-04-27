Mark Davidov

Menu
Date of Birth
27 April 2011
Age
14 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
The Adventurer, Science-fiction hero, Dramatic actor
Popular Films
8.1
Hrustalnyy
(2021)
6.3
Khronos
(2022)
Filmography
Genre
All
Adventure
Detective
Drama
Family
Sci-Fi
Year
All
2022
2021
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actor
2
6.3
Khronos
Khronos
Family, Adventure, Sci-Fi
2022, Russia
Watch trailer
8.1
Hrustalnyy
Drama, Detective
2021, Russia
