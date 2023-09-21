A horrible toxic accident transforms downtrodden janitor Winston Gooze into a new evolution of hero: THE TOXIC AVENGER! Now wielding a glowing mop with super-human strength, he must race against time to save his son and stop a ruthless and power-hungry tyrant bent on harnessing toxic superpowers to strengthen his polluted empire.
|4 September 2025
|Russia
|Наше кино
|28 August 2025
|Australia
|4 September 2025
|Belarus
|29 August 2025
|Canada
|28 August 2025
|Croatia
|5 September 2025
|Finland
|2 October 2025
|Germany
|29 August 2025
|Great Britain
|28 August 2025
|Greece
|18 September 2025
|Israel
|18
|30 October 2025
|Italy
|4 September 2025
|Kazakhstan
|18+
|4 September 2025
|Kyrgyzstan
|16+
|28 August 2025
|Montenegro
|o.A.
|28 August 2025
|New Zealand
|R16
|4 August 2025
|Puerto Rico
|R
|28 August 2025
|Qatar
|28 August 2025
|Serbia
|o.A.
|29 August 2025
|South Africa
|26 September 2025
|Spain
|29 August 2025
|Sweden
|25 September 2025
|Switzerland
|16
|11 September 2025
|Thailand
|28 August 2025
|UAE
|18TC
|29 August 2025
|USA
|NR
|28 August 2025
|Ukraine
|4 September 2025
|Uzbekistan
|18+