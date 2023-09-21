Menu
Poster of The Toxic Avenger
6.4 IMDb Rating: 6.4
5 posters
Tickets from 7000 ₽
Kinoafisha Films The Toxic Avenger

The Toxic Avenger

The Toxic Avenger
Tickets from 7000 ₽

Synopsis

A horrible toxic accident transforms downtrodden janitor Winston Gooze into a new evolution of hero: THE TOXIC AVENGER! Now wielding a glowing mop with super-human strength, he must race against time to save his son and stop a ruthless and power-hungry tyrant bent on harnessing toxic superpowers to strengthen his polluted empire.

The Toxic Avenger - teaser
The Toxic Avenger  teaser
Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2025
Online premiere 28 October 2025
World premiere 21 September 2023
Release date
4 September 2025 Russia Наше кино
28 August 2025 Australia
4 September 2025 Belarus
29 August 2025 Canada
28 August 2025 Croatia
5 September 2025 Finland
2 October 2025 Germany
29 August 2025 Great Britain
28 August 2025 Greece
18 September 2025 Israel 18
30 October 2025 Italy
4 September 2025 Kazakhstan 18+
4 September 2025 Kyrgyzstan 16+
28 August 2025 Montenegro o.A.
28 August 2025 New Zealand R16
4 August 2025 Puerto Rico R
28 August 2025 Qatar
28 August 2025 Serbia o.A.
29 August 2025 South Africa
26 September 2025 Spain
29 August 2025 Sweden
25 September 2025 Switzerland 16
11 September 2025 Thailand
28 August 2025 UAE 18TC
29 August 2025 USA NR
28 August 2025 Ukraine
4 September 2025 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $3,286,498
Production Legendary Entertainment, Troma Entertainment
Also known as
The Toxic Avenger, Mürgine tasuja, Toksyczny mściciel, Toxický Avenger, Токсичный мститель, 毒魔
Director
Macon Blair
Macon Blair
Cast
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Kevin Bacon
Kevin Bacon
Elijah Wood
Elijah Wood
Jacob Tremblay
Jacob Tremblay
Julia Davis
Julia Davis
Cast and Crew
Film rating

6.4
Rate 19 votes
6.4 IMDb
Write review
Vremena goda
23:15 from 7000 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
User 8 September 2025, 20:40
А шли на лебединое озеро изначально видимо, да? Дверью ошиблись? Бывает. Такое и правда случается
Blaze T.C. 10 September 2025, 02:27
Прикольный трешачок. Уж, посвежее пахнет, чем любые мразотные марвеловские суперхерои. А ещё на денди играл в нее и не мог пройти, долбанные платформы на 6м уровне!
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
The Toxic Avenger - teaser
The Toxic Avenger Teaser
The Toxic Avenger - trailer
The Toxic Avenger Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills

«The Toxic Avenger» now playing

Vremena goda
Park Pobedy
2D
23:15 from 7000 ₽
All showtimes and tickets
