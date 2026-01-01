Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Switch
Poster of Switch
Рейтинги
5.8 IMDb Rating: 5.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Switch

Switch

Switch 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1991
World premiere 10 May 1991
Release date
1 August 1994 Russia 16+
12 September 1991 Germany
1 August 1994 Kazakhstan
12 October 1991 South Korea 15
10 May 1991 USA
1 August 1994 Ukraine
MPAA R
Budget $14,000,000
Worldwide Gross $15,545,943
Production Beco Films, Cinema Plus, Home Box Office (HBO)
Also known as
Switch, Una rubia caída del cielo, Подмена, Apua, olen muuttunut naiseksi, Blake Edwards' Switch, Dans la peau d'une blonde, El mujeriego, El mujeriego 2: La revancha de las mujeres, Farkangyal, Hjælp, jeg er en kvinde, Kræfur kynskiptingur, Mes deux vies, Na Pele de Uma Loira, Nei panni di una bionda, Oneiremeni gynaika, Pasaporte al cielo, Premena, Promena, Som man bäddar får man ligga, Switch - Die Frau im Manne, Switch: Trocaram meu Sexo, Switch: Trudno być kobietą, Una rossa molt dubtosa, Una rubia muy dudosa, Ονειρεμένη γυναίκα, В чуждо тяло, Кара небесна, Кара небесная, Перемена облика, Прераждане, स्विच, スウィッチ 素敵な彼女?, 变男变女变变变, 變男變女變變變, 错体女郎
Director
Blake Edwards
Blake Edwards
Cast
Ellen Barkin
Ellen Barkin
Jimmy Smits
Jimmy Smits
JoBeth Williams
JoBeth Williams
Lorraine Bracco
Lorraine Bracco
Tawny Roberts
Cast and Crew
Similar films for Switch
The Man Who Loved Women 5.3
The Man Who Loved Women (1983)
Dr. Jekyll and Ms. Hyde 4.5
Dr. Jekyll and Ms. Hyde (1995)
Loose Cannons 4.9
Loose Cannons (1990)
Acid Pit Stop 3.2
Acid Pit Stop (2019)
Son of the Pink Panther 3.9
Son of the Pink Panther (1993)
Blind Date 6.3
Blind Date (1987)
Micki & Maude 6.0
Micki & Maude (1984)
Ten 6.1
Ten (1979)
Breakfast at Tiffany's 7.1
Breakfast at Tiffany's (1961)
Operation Petticoat 7.2
Operation Petticoat (1959)
Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God 5.1
Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God (2005)
The Pink Panther Strikes Again 7.1
The Pink Panther Strikes Again (1976)

Film rating

5.8
Rate 11 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Fur Protestor Do you know how many poor animals they had to kill to make that coat?
Margo Brofman Know how many rich animals I had to fuck to get this coat?
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more