Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Waking Madison
5.6
Kinoafisha Films Waking Madison
5.6

Waking Madison

, 2010
Waking Madison
USA / Drama / 18+
Poster of Waking Madison
5.6

Cast

Elisabeth Shue
Elisabeth Shue
Dr. Elizabeth Barnes
Imogen Poots
Imogen Poots
Alexis
Sarah Romer
Madison Walker
Sarah Roemer
Madison Walker
Samantha Beaulieu
Shante
McKinley Freeman
McKinley Freeman
Henry
Erin Kelly
Grace
Chris Fry
Landlord
Taryn Manning
Taryn Manning
Margaret
Will Patton
Will Patton
Steven Walker
Frances Conroy
Frances Conroy
Dolly Walker
Director Katherine Brooks
Writer Katherine Brooks
Composer Klaus Badelt
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2010
World premiere 2 May 2011
Release date
2 May 2011 USA
MPAA R
Budget $3,500,000
Production Annapurna Pictures, Fixed Point Films
Also known as
Waking Madison, Curse on 1140 Royal Street, El despertar de Madison, Mad World, O 30º Dia, Trezirea lui Madison, Пробуджуючи Медісон, Пробуждането на Мадисън, Пробуждая Мэдисон, 困境

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Waking Madison

Greetings from Tim Buckley
Greetings from Tim Buckley Drama
2012, USA
6.0
Don McKay
Don McKay Crime, Drama, Thriller
2009, USA
5.0
Chatroom
Chatroom Drama, Thriller
2010, Great Britain
6.0
Janie Jones
Janie Jones Musical, Drama
2010, USA
6.0
Gracie
Gracie Biography, Drama, Sport
2007, USA
6.0
Comes a Bright Day
Comes a Bright Day Thriller
2011, Great Britain
5.0
The Con Artist
The Con Artist Crime, Comedy
2010, Canada
5.0
Asylum
Asylum Thriller, Horror
2007, USA
5.0
First Born
First Born Horror, Drama, Thriller
2007, USA
5.0
A Late Quartet
A Late Quartet Drama
2012, USA
6.0
Mysterious Skin
Mysterious Skin Drama
2004, USA / Netherlands
7.0
Leaving Las Vegas
Leaving Las Vegas Drama, Romantic
1995, USA / France / Great Britain
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more