Similar films for Waking Madison
Greetings from Tim Buckley Drama
2012, USA
6.0
Don McKay Crime, Drama, Thriller
2009, USA
5.0
Chatroom Drama, Thriller
2010, Great Britain
6.0
Janie Jones Musical, Drama
2010, USA
6.0
Gracie Biography, Drama, Sport
2007, USA
6.0
Comes a Bright Day Thriller
2011, Great Britain
5.0
The Con Artist Crime, Comedy
2010, Canada
5.0
Asylum Thriller, Horror
2007, USA
5.0
First Born Horror, Drama, Thriller
2007, USA
5.0
A Late Quartet Drama
2012, USA
6.0
Mysterious Skin Drama
2004, USA / Netherlands
7.0
Leaving Las Vegas Drama, Romantic
1995, USA / France / Great Britain
8.0