6.2 IMDb Rating: 6
2 posters
Synopsis

A chronicle of the days leading up to Jeff Buckley's performance at his father's tribute concert in 1991.
Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2012
World premiere 9 September 2012
Release date
9 September 2012 Russia 16+
9 September 2012 Kazakhstan
3 May 2013 USA
9 September 2012 Ukraine
Worldwide Gross $12,155
Production Archer Gray, From A to Z Productions, SMUGGLER
Also known as
Greetings from Tim Buckley, Pozdravi od Tima Buckleyja, Saudações de Tim Buckley, Tim Buckley'den Sevgilerle, Привет от Тима Бакли, グッバイ・アンド・ハロー　父からの贈りもの
Director
Daniel Algrant
Cast
Penn Badgley
Penn Badgley
Imogen Poots
Imogen Poots
William Sadler
William Sadler
Norbert Leo Butz
Norbert Leo Butz
Frank Wood
Cast and Crew
Film rating

6.2
13 votes
6 IMDb
Film Trailers
