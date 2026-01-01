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Poster of Nothing Sacred
6.9
Kinoafisha Films Nothing Sacred
6.9

Nothing Sacred

, 1937
Nothing Sacred
USA / Comedy, Drama, Fantasy / 18+
Poster of Nothing Sacred
6.9

Cast

Carole Lombard
Hazel Flagg
Fredric March
Fredric March
Wally Cook
Walter Connolly
Oliver Stone
Charles Winninger
Dr. Enoch Downer
Sig Ruman
Dr. Emil Eggelhoffer
Frank Fay
Master of Ceremonies
Troy Brown Sr.
Ernest Walker
Maxie Rosenbloom
Max Levinsky
Margaret Hamilton
Vermont Drugstore Lady
Olin Howland
Vermont Baggage Man
Director William A. Wellman
Writer Ben Hecht, James Street
Composer Oscar Levant
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 1937
World premiere 25 November 1937
Release date
25 November 1937 Belgium 12
25 November 1937 Denmark 11
25 November 1937 Finland K-12
23 February 1938 France
11 January 1938 Great Britain U
8 May 1939 Hungary 12
25 November 1937 Portugal M/12
25 November 1937 Sweden 11
26 November 1937 USA
Budget $1,831,927
Worldwide Gross $3,765
Production Selznick International Pictures
Also known as
Nothing Sacred, La joyeuse suicidée, La reina de Nueva York, Nada é Sagrado, Ništa sveto, Ahol semmi sem szent, Denen ist nichts heilig, Ei mikään pyhää..., En pige på sjov, Hızlı Muhabir, Ingenting är heligt, Intet er os helligt, Intet hellig, La divina embustera, La reina de Nova York, Moderna tyhodioktis, Nada Sagrado, Nichts ist ihnen heilig, Niets is heilig, Nimic nu-i sfânt, Nulla sul serio, Szczęśliwie się skończyło, Yalancılar Şahı, Żadnych świętości, Μοντέρνα τυχοδιώκτις, Ούτε ιερό, ούτε όσιο, Ничего святого, Нищо свято

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Dr. Enoch Downer I'll tell you briefly what I think of newspaper men. The hand of God, reaching down into the mire, couldn't elevate one of them to the depths of degradation!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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