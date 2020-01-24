Menu
Poster of The Night House
6.0 IMDb Rating: 6.4
The Night House

The Night House

The Night House 18+
The Night House - trailer in russian
The Night House  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2021
Online premiere 15 July 2021
World premiere 24 January 2020
Release date
9 September 2021 Russia Disney Studios 18+
23 September 2021 Argentina
19 August 2021 Australia
9 September 2021 Belarus
15 July 2021 Brazil
20 August 2021 Bulgaria
16 July 2021 Canada
19 August 2021 Croatia
19 August 2021 Czechia
15 September 2021 France
20 August 2021 Great Britain
19 August 2021 Hungary
1 October 2021 Iceland
16 July 2021 Indonesia
20 August 2021 Ireland
9 September 2021 Israel
16 September 2021 Italy
9 September 2021 Kazakhstan
26 August 2021 Lebanon
20 August 2021 Lithuania
23 September 2021 Mexico
15 July 2021 Netherlands
30 September 2021 Peru
20 August 2021 Poland
19 August 2021 Portugal
26 August 2021 Saudi Arabia
19 August 2021 Singapore
19 August 2021 Slovakia
19 August 2021 Spain
16 July 2021 Turkey
26 August 2021 UAE
20 August 2021 USA
23 September 2021 Uruguay
MPAA R
Worldwide Gross $15,437,703
Production Searchlight Pictures, TSG Entertainment, Anton
Also known as
The Night House, La casa oscura, Kuća noćnih mora, 夜舍, A Casa Sombria, Beit Ha'Siyoutim, Casa de Noapte, Dom nocny, Éjszaka a házban, Gece Evi, La proie d'une ombre, Nakties namai, Noćna kuća, Öine maja, Temný dom, Temný dům, The House at Night, The Night House - La casa oscura, The Night House - Segredo Obscuro, Дом на другой стороне, Къща в мрака, Нічний Будинок, ذا نايت هاوس, 더 나이트 하우스, 夜之屋, 夜屋, 夜间小屋, 鬼屋
Director
David Bruckner
Cast
Rebecca Hall
Rebecca Hall
Stacy Martin
Sarah Goldberg
Evan Jonigkeit
Cast and Crew
6.0
6.4 IMDb
ElizavetaPersonal 10 September 2021, 09:29
Хрень🤦🏼‍♀️. Я ничего не поняла.
User 10 September 2021, 14:31
Полное ……😤
Goofs

Whenever the stereo switches on to indicate a presence, it always plays the same CD. However, the stereo’s display invariably shows FM as selected and indicates it's tuned to 87.4 — the very start of the FM tuning range, where no stations are present.

Quotes
Claire But who knows, right? Who's to say what happens once we "shuffle off this mortal coil"? "What dreams may come"?
Gary No Shakespeare until next fall, please.
Beth Are you really trying to cheer me up with the suicide soliloquy?
Film Trailers
The Night House - trailer in russian
The Night House Trailer in russian
Listen to the
soundtrack The Night House
Stills
