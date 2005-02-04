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Poster of The Wedding Date
5.8
Kinoafisha Films The Wedding Date
5.8

The Wedding Date

, 2005
The Wedding Date
USA / Comedy, Romantic / 18+
Poster of The Wedding Date
5.8

Cast

Debra Messing
Debra Messing
Kat Ellis
Dermot Mulroney
Dermot Mulroney
Nick Mercer
Jack Davenport
Jack Davenport
Edward Fletcher-Wooten
Jeremy Sheffield
Jeffrey
Sarah Parish
Sarah Parish
TJ
Amy Adams
Amy Adams
Amy
Stephen Lobo
Holland Taylor
Holland Taylor
Bunny
Kerry Shale
Peter Egan
Victor Ellis
Jolyon James
Woody
C. Gerod Harris
Bike Messenger
Director Clare Kilner
Writer Dana Fox, Elizabeth Young
Composer Blake Neely
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2005
Online premiere 22 April 2005
World premiere 4 February 2005
Release date
3 March 2005 Russia Централ Партнершип
3 March 2005 Belarus
4 February 2005 Brazil
17 June 2005 Bulgaria
13 May 2005 Denmark
4 February 2005 Germany
22 April 2005 Great Britain
29 April 2005 Italy
3 March 2005 Kazakhstan
4 February 2005 USA
3 March 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $47,096,206
Production Gold Circle Films, 26 Films, Visionview Production
Also known as
The Wedding Date, Amores, enredos y una boda, Ceva de împrumut, Dokonalá partia, Dokonalá partie, El día de la boda, Hääheila, Kiralık Sevgili, L'escorte, Lagzi-randi, Muito Bem Acompanhada, Ngày Cưới, Pratnja za vjenčanje, Pretty Man, czyli chłopak do wynajęcia, Something Borrowed, Spremljevalec za poroko, Svadobné trapasy, Synodos gia gamous, The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo, Um Homem de Sonho, Un amore in prestito, Un homme à tout prix, Vedybų data, Wedding Date, Ескорт за венчање, Жених напрокат, Мъж под наем, Наречений напрокат, ウエディング・デイト, 婚禮約會, El Dia de la Boda, Συνοδός για Γάμους

Film rating

5.8
Rate 15 votes
6.1 IMDb
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Best Comedies 
Updated 26 August 2024
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