Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Balance of Fear
6.4
Kinoafisha Films Balance of Fear
6.4

Balance of Fear

, 1973
Balance of Fear
USSR / Animation / 18+
Poster of Balance of Fear
6.4
Director Eduard Nazarov
Writer Fyodor Khitruk, Anatol Koloschin, Eduard Nazarov, Vladimir Zuykov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 2 minutes
Production year 1973
World premiere 1 January 1973
Release date
1 January 1973 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Balance of Fear, Равновесие страха, Balance of Truth, Gleichgewicht der Angst, Ravnovesie Straha

Cartoon rating

6.4
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Balance of Fear

Bolshoj Uh
Bolshoj Uh Animation
1989, USSR
7.0
Korova
Korova Short, Animation
1989, USSR
7.0
Ukh ty, govoryashchaya ryba!
Ukh ty, govoryashchaya ryba! Animation, Comedy, Short
1983, USSR
8.0
Skazka skazok
Skazka skazok Animation, Short
1979, USSR
8.0
Bobik v gostyakh u Barbosa
Bobik v gostyakh u Barbosa Animation, Short
1977, USSR
7.0
Daryu tebe zvezdu
Daryu tebe zvezdu Animation
1974, USSR
7.0
Ostrov
Ostrov Animation
1973, USSR
7.0
Zolotaya antilopa
Zolotaya antilopa Animation
1954, USSR
7.0
Martynko
Martynko Animation
1987, USSR
7.0
Okhota
Okhota Animation
1979, USSR
6.0
Pro Stepana-kuzneca
Pro Stepana-kuzneca Animation, Children's
2017, Russia
6.0
Puteshestvie muravya
Puteshestvie muravya Family, Animation, Short
1983, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more