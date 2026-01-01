Similar films for Balance of Fear
Bolshoj Uh Animation
1989, USSR
7.0
Korova Short, Animation
1989, USSR
7.0
Ukh ty, govoryashchaya ryba! Animation, Comedy, Short
1983, USSR
8.0
Skazka skazok Animation, Short
1979, USSR
8.0
Bobik v gostyakh u Barbosa Animation, Short
1977, USSR
7.0
Daryu tebe zvezdu Animation
1974, USSR
7.0
Ostrov Animation
1973, USSR
7.0
Zolotaya antilopa Animation
1954, USSR
7.0
Martynko Animation
1987, USSR
7.0
Okhota Animation
1979, USSR
6.0
Pro Stepana-kuzneca Animation, Children's
2017, Russia
6.0
Puteshestvie muravya Family, Animation, Short
1983, USSR
7.0