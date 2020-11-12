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Poster of Ya zhdu tebya, kit
Kinoafisha Films Ya zhdu tebya, kit

Ya zhdu tebya, kit

, 1986
USSR / Animation / 18+
Poster of Ya zhdu tebya, kit

Cast

Svetlana Stepchenko
Tatyana Shatilova
Director Leonid Shvartsman
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1986

Cartoon rating

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Best Animated Films 
Updated 12 November 2020
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