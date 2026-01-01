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Poster of Priklyucheniya pingvinenka Lolo. Film tretiy
7.4
Kinoafisha Films Priklyucheniya pingvinenka Lolo. Film tretiy
7.4

Priklyucheniya pingvinenka Lolo. Film tretiy

, 1987
Priklyucheniya pingvinenka Lolo. Film tretiy
USSR / Animation / 18+
Poster of Priklyucheniya pingvinenka Lolo. Film tretiy
7.4

Cast

Rolan Bykov
Rolan Bykov
Toto
Yuriy Volyntsev
Poacher Captain
Elena Sanaeva
Elena Sanaeva
Lala
Nikolay Grabbe
Polar explorer from the station
Vladimir Ferapontov
Poacher
Vladimir Soshalsky
Poacher
Svetlana Stepchenko
Lolo
Vyacheslav Nevinny
Vyacheslav Nevinny
Grandpa Pigo
Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Jack
Vyacheslav Bogachyov
Poacher
Director Gennadiy Sokolskiy, Kenji Yoshida
Writer Eiichi Taji, Viktor Merezhko
Composer Masahito Maruyama
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 29 minutes
Production year 1987
World premiere 2 January 1987
Release date
2 January 1987 USSR
Production Aist Corporation, Life Work, Sovinfilm
Also known as
Priklyucheniya pingvinenka Lolo. Film tretiy, Adventure of Puffin Lolo #3, Приключения пингвиненка Лоло. Фильм третий, Pingviinipoeg Lolo seiklused, 3. osa, Пригоди пінгвіненяти Лоло. Фільм третій, The Adventures of Lolo the Penguin. Film 3

Cartoon rating

7.4
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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