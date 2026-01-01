Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Na zelyonoy zemle moyey
6.6
Kinoafisha Films Na zelyonoy zemle moyey
6.6

Na zelyonoy zemle moyey

, 1959
Na zelyonoy zemle moyey
USSR / Drama / 18+
Poster of Na zelyonoy zemle moyey
6.6

Cast

Nikolay Dovzhenko
Anton Bulyga
Nadezhda Sementsova
Oksana
Lavrenti Masokha
Kirilyuk
Vladimir Saveliev
Gorulya
Mikhail Egorov
Mikhail Egorov
Zhanna Dmitrenko
Vasilina
Yevgeni Kotov
Accountant
Nina Kukushkina
Gafiya
Mikhail Yegorov
Ilya
Director Richard Viktorov, Igor Shishov
Composer Boris Karamyshev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 4 minutes
Production year 1959
World premiere 14 December 1958
Production Odessa Film Studios
Also known as
Na zelyonoy zemle moyey, На зелёной земле моей, On My Green Land, На зеленой земле моей

Film rating

6.6
Rate 14 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Na zelyonoy zemle moyey

Per Aspera Ad Astra
Per Aspera Ad Astra Adventure, Drama, Sci-Fi
1980, USSR
6.0
Nadezhda
Nadezhda Drama
1954, USSR
6.0
Molodost
Molodost Drama
1934, USSR
0.0
It Began This Way...
It Began This Way... Drama
1956, USSR
6.0
Obelisk
Obelisk Drama, War
1976, USSR
6.0
Wait for letters
Wait for letters Drama
1960, USSR
6.0
A Great Life
A Great Life Drama
1939, USSR
7.0
Attack and Retreat
Attack and Retreat Drama, War
1965, USSR / Italy
7.0
Uroki frantsuzkogo
Uroki frantsuzkogo Children's, Drama
1978, USSR
7.0
Truth
Truth Drama, History
1957, USSR
5.0
Two Soldiers
Two Soldiers Drama, War
1943, USSR
7.0
Secret Mission
Secret Mission Thriller, Crime, Drama, History
1950, USSR
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more