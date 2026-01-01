Similar films for Na zelyonoy zemle moyey
Per Aspera Ad Astra Adventure, Drama, Sci-Fi
1980, USSR
6.0
Nadezhda Drama
1954, USSR
6.0
Molodost Drama
1934, USSR
0.0
It Began This Way... Drama
1956, USSR
6.0
Obelisk Drama, War
1976, USSR
6.0
Wait for letters Drama
1960, USSR
6.0
A Great Life Drama
1939, USSR
7.0
Attack and Retreat Drama, War
1965, USSR / Italy
7.0
Uroki frantsuzkogo Children's, Drama
1978, USSR
7.0
Truth Drama, History
1957, USSR
5.0
Two Soldiers Drama, War
1943, USSR
7.0
Secret Mission Thriller, Crime, Drama, History
1950, USSR
5.0