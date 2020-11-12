Cast
Vladimir Emelyanov
Grishanin
Liliana Alyoshnikova
Tanya Gromova
Nikolay Dovzhenko
Lyosha Antonov
Nadezhda Pavlova
Zhena Grishanina
Vladimir Ratomskiy
Nachalnik militsii
Boris Lifanov
Anisim Burkach
Galina Korotkevich
Mariya Burkach
Vladimir Lebedev
Pyotr Matveyevich
Cast and Crew
Director
Yakov Segel, Lev Kulidzhanov
Writer
Federico García Lorca, Lev Kulidzhanov, Yakov Segel
Composer
Aleksandr Lokshin
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
1956
World premiere
25 December 1956
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Eto nachinalos tak..., It Began This Way..., Zaczęło się tak..., Это начиналось так..., Це починалося так