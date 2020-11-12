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Poster of It Began This Way...
6.3
Kinoafisha Films It Began This Way...
6.3

It Began This Way...

, 1956
It Began This Way...
USSR / Drama / 18+
Poster of It Began This Way...
6.3

Cast

Vladimir Emelyanov
Grishanin
Valentin Zubkov
Valentin Zubkov
Vasiliy Skvortsov
Liliana Alyoshnikova
Tanya Gromova
Nikolay Dovzhenko
Lyosha Antonov
Nadezhda Pavlova
Zhena Grishanina
Vladimir Ratomskiy
Nachalnik militsii
Rolan Bykov
Rolan Bykov
Vasya Lapshin
Boris Lifanov
Anisim Burkach
Galina Korotkevich
Mariya Burkach
Vladimir Lebedev
Pyotr Matveyevich
Director Yakov Segel, Lev Kulidzhanov
Writer Federico García Lorca, Lev Kulidzhanov, Yakov Segel
Composer Aleksandr Lokshin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1956
World premiere 25 December 1956
Release date
25 December 1956 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Eto nachinalos tak..., It Began This Way..., Zaczęło się tak..., Это начиналось так..., Це починалося так

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Updated 12 November 2020
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