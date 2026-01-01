Cast
Ivan Petrovich Dmitriev
Ivan Ivanovich
Viktor Panchenko
Olkhovskiy
Anatoli Yurchenko
Marchenko
Irina Zavadskaya
Nina Sosnina
Valentina Starzhinskaya
Larisa Ivanovna
Svetlana Kondratova
Oksana
Valentin Kostyuchenkov
Kostya
Cast and Crew
Director
Aleksei Shvachko, Vitaliy Kondratov
Writer
Sergei Smirnov
Composer
Georgiy Mayboroda
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 18 minutes
Production year
1971
World premiere
5 December 1971
Release date
|5 December 1971
|Russia
|
|16+
|5 December 1971
|USSR
|
|
Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Nina, Lövés a lángokból, Нина