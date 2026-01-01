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Poster of Nina
6.3
Kinoafisha Films Nina
6.3

Nina

, 1971
Nina
USSR / Drama, War / 18+
Poster of Nina
6.3

Cast

Ivan Petrovich Dmitriev
Ivan Ivanovich
Leonid Bakshtayev
Leonid Bakshtayev
Viktor Panchenko
Olkhovskiy
Anatoli Yurchenko
Marchenko
Irina Zavadskaya
Nina Sosnina
Valeriy Zubarev
Valentin
Valentina Starzhinskaya
Larisa Ivanovna
Elena Feshchenko
Masha
Svetlana Kondratova
Oksana
Valentin Kostyuchenkov
Kostya
Aleksandr Dudogo
Korzhik
Director Aleksei Shvachko, Vitaliy Kondratov
Writer Sergei Smirnov
Composer Georgiy Mayboroda
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 1971
World premiere 5 December 1971
Release date
5 December 1971 Russia 16+
5 December 1971 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Nina, Lövés a lángokból, Нина

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.3 IMDb
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