Cast
Yan Puzyrevsky
Igor Stupin
Nikolai Sakharov
Dima Stupin
Aleksandr Goloborodko
Vadim Nikolayevich
Anastasiya Derevshchikova
Asya Parkhayeva
Yury Zelenin
Grisha Chistov
Cast and Crew
Director
Yuri Boretsky
Writer
Leonid Lench, Valentina Spirina
Composer
Evgeniy Ptichkin
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 16 minutes
Production year
1985
World premiere
10 January 1985
Release date
|10 January 1985
|Russia
|
|12+
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Gospodin gimnazist, Господин гимназист