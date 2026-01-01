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Poster of Gospodin gimnazist
5.1
Kinoafisha Films Gospodin gimnazist
5.1

Gospodin gimnazist

, 1985
Gospodin gimnazist
USSR / Drama / 18+
Poster of Gospodin gimnazist
5.1

Cast

Yan Puzyrevsky
Igor Stupin
Nina Menshikova
Nina Menshikova
Yelena Stupina - maty
Nikolai Sakharov
Dima Stupin
Aleksei Petrenko
Aleksei Petrenko
Kirill Potanin doktor
Andrei Rostotsky
Andrei Rostotsky
poruchik Gubenko
Aleksandr Goloborodko
Vadim Nikolayevich
Dmitri Zamulin
Fyodor
Anastasiya Derevshchikova
Asya Parkhayeva
Mikhail Kuznetsov
Mikhail Kuznetsov
Andrey Chistov - advokat
Yury Zelenin
Grisha Chistov
Director Yuri Boretsky
Writer Leonid Lench, Valentina Spirina
Composer Evgeniy Ptichkin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 1985
World premiere 10 January 1985
Release date
10 January 1985 Russia 12+
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Gospodin gimnazist, Господин гимназист

Film rating

5.1
Rate 10 votes
5.5 IMDb
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